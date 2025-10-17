FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız hepsine açık" diyerek duyurdu! "Gerekli desteği vermeye hazırız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yatırımlara kapıyı açtı. "Devletimizin tüm kurumları ülkemize yatırım yapmak isteyen herkese gerekli desteği vermeye hazırdır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kapısının her yatırımcıya açık olduğunu söyledi. Türkiye'nin G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bu yıl 11. sıraya yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız hepsine açık" diyerek duyurdu! "Gerekli desteği vermeye hazırız"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Afrika ile ilişkiler, ekonominin seyri ve İsrail'in Gazze'deki katliamı vardı.

"TÜRKİYE'NİN KAPISI HER YATIRIMCIYA AÇIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Küresel ticarette belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Burada yeni iş birliklerinin, ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır. Devletimizin tüm kurumları ülkemize yatırım yapmak isteyen herkese gerekli desteği vermeye hazırdır.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız hepsine açık" diyerek duyurdu! "Gerekli desteği vermeye hazırız" 1

"DÜNYADA 17.'YİZ, İNŞALLAH BU YIL 11. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ"

  • Türkiye geçmişe kıyasla çok değişti. Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda önemli mesafe aldık. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. İhracatımız 270 milyar doları zorluyor. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz.
  • Deprem bölgemiz için 90 milyar dolar civarında harcama yaptık. 304 bin konutu teslim ettik. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun anahtarını teslim etmeyi hedefliyoruz.
  • Tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asırlarca gittiğimiz her yere huzuru, barışı götürdük.

"GAZZE SOYKIRIMINDA AFRİKALI KARDEŞLERİMİZ DE VİCDANLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

  • İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu, 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuk öldü. Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de vicdanlı bir duruş sergiledi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız hepsine açık" diyerek duyurdu! "Gerekli desteği vermeye hazırız" 2

"PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR DEKLARASYONA İMZA ATTIK"

  • Pazartesi günü 4 ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri elden bırakmıyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyorBirçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor
Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacakAsgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.