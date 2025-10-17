Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız hepsine açık" diyerek duyurdu! "Gerekli desteği vermeye hazırız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Afrika ile ilişkiler, ekonominin seyri ve İsrail'in Gazze'deki katliamı vardı.
"TÜRKİYE'NİN KAPISI HER YATIRIMCIYA AÇIK"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Küresel ticarette belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Burada yeni iş birliklerinin, ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır. Devletimizin tüm kurumları ülkemize yatırım yapmak isteyen herkese gerekli desteği vermeye hazırdır.
"DÜNYADA 17.'YİZ, İNŞALLAH BU YIL 11. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ"
- Türkiye geçmişe kıyasla çok değişti. Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda önemli mesafe aldık. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. İhracatımız 270 milyar doları zorluyor. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz.
- Deprem bölgemiz için 90 milyar dolar civarında harcama yaptık. 304 bin konutu teslim ettik. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun anahtarını teslim etmeyi hedefliyoruz.
- Tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asırlarca gittiğimiz her yere huzuru, barışı götürdük.
"GAZZE SOYKIRIMINDA AFRİKALI KARDEŞLERİMİZ DE VİCDANLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ"
- İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu, 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuk öldü. Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de vicdanlı bir duruş sergiledi.
"PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR DEKLARASYONA İMZA ATTIK"
- Pazartesi günü 4 ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri elden bırakmıyoruz.
