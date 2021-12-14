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  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

14.12.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız." dedi. Oktay, kur dalgalanmaları ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiye dair gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız." diyen Oktay, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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DOĞU AKDENİZ POLİTİKALARINA İLİŞKİN İDDALARA YANIT

Oktay, TBMM'de yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz politikalarına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Oktay "Biz, Mavi Vatan’da egemenlik haklarımızı savunup, deniz yetki alanlarımızı netleştirmeye çalışırken ‘Libya’da ne işiniz var’ diye sorgulayanlar bugün bizim Doğu Akdeniz politikalarımızı sorgulayamazlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı dâhil terörü bulunduğu yerde vuracağız politikalarımızdan hareketle, Suriye ve Irak sınırındaki terör kamplarına yaptığımız operasyonlara da destek vermeyenler, Suriye’de terörle ve terör devleti kurulmasını engellemeye yönelik mücadele kararlılığımızı sorgulayamazlar." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Fuat Oktay
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