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Son dakika: Düzenlemede artık sona gelinmişti! EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

03.12.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonların gözü kulağı artık Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) için çıkacak düzenlemede. Düzenlemenin ardından teklifin Meclis'e giderek yasalaşması bekleniyordu ancak Meclis takvimi buna izin vermedi. 2023'e kalacak EYT düzenlemesinde çalışanların hak kaybı olacak mı? İşte EYT düzenlemesindeki yeni gelişme...

Son dakika: Düzenlemede artık sona gelinmişti! EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

Son dakika: Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beklenen kanun teklifinde artık sona gelindi. Ancak Meclis'in takvimine bakıldığında teklif için yeni yılı yani 2023'ü işaret ediyor. Yürürlülük tarihinin 1 Ocak olması beklenen teklifte çalışan için kayıp yaşanmayacağı vurgulanıyor.

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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT için geri sayım başladı. Koşulları sağlayanlar bekledikleri emekliliklerine kavuşabilecek. Kimlerin emekli olabileceği ise yapılan düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak. Teklif bu ay Meclis'e sunulsa bile, Meclis takvimi düzenlemenin yeni yıldan önce yasalaşmasına olanak tanımıyor.

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SADECE 1 HAFTA KALIYOR

5-16 Aralık arasından TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi yapılacak. Bütçe görüşmeleri boyunca başka bir teklif gündeme alınamıyor. Planmaya göre Meclis 24 Aralık'ta tatile girecek. Bu neden EYT düzenlemesi için bütçe görüşmelerinden sonra sadece 1 hafta kalıyor. AK Parti kurmayları bu zaman zarfında limanlar ve maden sahaları ile ilgili düzenlemenin yer aldığı torba teklifin gündeme taşınacağını vurguladı. Teklifin yeni yılın ilk mesaisi olabileceği belirtiliyor.

HAK KAYBINA YOL AÇACAK MI?

AK Parti kurmayları, geç yasalaşmanın hak kaybına yol açmayacağını belirtti. Düzenlemenin yürürlüğe girişi 1 Ocak 2023 olacağı için emekli aylığından kıdem tazminatına kadar çalışan için bir kayıp yaşanmayacak.

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