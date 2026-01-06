'Teklif gelebilir Meclis'e' En düşük emekli maaşı için beklenen haber

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı ve memur zammı netlik kazandı. Buna göre memur ve emekli zamlı maaşları ortaya çıktı. Şimdi gözler en düşük emekli maaşı ve yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ile ilgili kulis bilgisi var mı? İşte detaylar...

"EMEKLİLERE MUTLAKA BİR SEYYANEN ZAM YAPILMASI LAZIM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığı memur emeklileri için söylüyorum 28 bin 866 TL oldu. Normal en düşük emekli aylığı ise 18 bin 938 TL. Yani asgari ücretin bile altında. Dolayısıyla baktığımız zaman bu zam oranlarıyla emeklilerin geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla emeklilere de mutlaka bir seyyanen zam yapılması lazım. Memur sendikaları da dün açıklama yaptılar. Onlar da bu zam oranlarından memnun değiller. Şimdi işçi ve Bağ-Kur emekleri 12.19 oranında zam alıyorlar. Memur ve memur emekleri ise 18,60 oranında zam alıyorlar. Onların toplu sözleşmeden kaynaklanan bir puanları daha var. Dolayısıyla arada böyle de bir fark oluşuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bir seyyanen zam yapılması gerektiği görülüyor bu tabloda.

KÖK AYLIK KONUSU

Şimdi zaten her zam döneminde konuşuyoruz. Bir de kök aylık meselesi var. Kök aylığı belli bir oranın altında olanlar bu zam oranları maaşlarına yansımıyor. 18 bin 938 liranın altında kalıyor. Onlar için de her zaman bir yasal düzenleme yapılıyor.

Bir de ancak şöyle bir durum var. Her zaman bunu da söylüyoruz. Şimdi en düşük emekli aylığı artırılırken bu sefer de şöyle bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Yıllarca çalışmış, daha fazla çalışmış, daha yüksekten prim ödemiş, uzun yıllar prim ödemiş çalışanla daha az çalışmış, daha düşükten prim ödemiş emeklinin maaşı eşitleniyor. Makas daralıyor. Şimdi bu yapılırken o farkın da gözetilmesi gerekiyor. En düşük emekli aylığını artırırken siz daha yüksek alanların maaşını sabit tuttuğunuzda şöyle bir adaletsizlik ortaya çıkıyor; daha az çalışıp daha az prim ödemiş kişinin maaşı yükseliyor, ancak daha uzun yıllar çalışmış, daha yüksek orandan prim ödemiş kişinin maaşı sabit kalıyor.

Böylelikle en düşük maaşla yüksek maaş arasındaki makas kapandığı için yüksek prim ödemenin ve daha fazla çalışmanın bir anlamı kalmamış gibi oluyor. Bu da sosyal güvenlik sistemini zedeleyen bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bunun da düzeltilmesi lazım. Yani her zaman konuştuğumuzu tekrar söyleyeyim. Sosyal güvenlik sisteminde adaletli, kalıcı, herkesi memnun edecek yeni bir sisteme geçilmesi lazım. Yoksa biz her 6 ayda bir bunları konuşmaya ve tartışmaya devam ederiz.

"BEKLENTİNİN KARŞILANMASINA YÖNELİK ADIM ATILABİLİR"

En düşük emekli aylığın artırılmasına yönelik beklenti ve talepler var. Daha önceki dönemlerde de buna yönelik bazı düzenlemeler oldu. Yani önümüzdeki süreçte bir teklif gelebilir Meclis'e. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının artılması yönünde de bir beklenti var. O beklentinin karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Tabii bu AK Parti'nin hazırlayacağı teklife bağlı. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ancak bir beklentinin olduğunun altını çizmekte fayda var"