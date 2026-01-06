FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Teklif gelebilir Meclis'e' En düşük emekli maaşı için beklenen haber

5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emekli zammı ve memur zammı netlik kazandı. Milyonlar zamlı maaş hesabı yaparken bir yandan da en düşük emekli maaşı konusu konuşuluyor. Emekli zammı olan yüzde 12,19'luk artışın yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18.938 TL'ye denk geliyor. Peki, en düşük emekli maaşı için bir adım atılacak mı? İşte kulis bilgileri...

'Teklif gelebilir Meclis'e' En düşük emekli maaşı için beklenen haber
Hande Dağ

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı ve memur zammı netlik kazandı. Buna göre memur ve emekli zamlı maaşları ortaya çıktı. Şimdi gözler en düşük emekli maaşı ve yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ile ilgili kulis bilgisi var mı? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18-25 yaş arası dikkat: Erdoğan duyurdu 'İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız' 18-25 yaş arası dikkat: Erdoğan duyurdu 'İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız'

Teklif gelebilir Meclis e En düşük emekli maaşı için beklenen haber 1

"EMEKLİLERE MUTLAKA BİR SEYYANEN ZAM YAPILMASI LAZIM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığı memur emeklileri için söylüyorum 28 bin 866 TL oldu. Normal en düşük emekli aylığı ise 18 bin 938 TL. Yani asgari ücretin bile altında. Dolayısıyla baktığımız zaman bu zam oranlarıyla emeklilerin geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla emeklilere de mutlaka bir seyyanen zam yapılması lazım. Memur sendikaları da dün açıklama yaptılar. Onlar da bu zam oranlarından memnun değiller. Şimdi işçi ve Bağ-Kur emekleri 12.19 oranında zam alıyorlar. Memur ve memur emekleri ise 18,60 oranında zam alıyorlar. Onların toplu sözleşmeden kaynaklanan bir puanları daha var. Dolayısıyla arada böyle de bir fark oluşuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bir seyyanen zam yapılması gerektiği görülüyor bu tabloda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz' Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Teklif gelebilir Meclis e En düşük emekli maaşı için beklenen haber 2

KÖK AYLIK KONUSU

Şimdi zaten her zam döneminde konuşuyoruz. Bir de kök aylık meselesi var. Kök aylığı belli bir oranın altında olanlar bu zam oranları maaşlarına yansımıyor. 18 bin 938 liranın altında kalıyor. Onlar için de her zaman bir yasal düzenleme yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EFT ve havale ücretlerine zam geldi! EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Teklif gelebilir Meclis e En düşük emekli maaşı için beklenen haber 3

Bir de ancak şöyle bir durum var. Her zaman bunu da söylüyoruz. Şimdi en düşük emekli aylığı artırılırken bu sefer de şöyle bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Yıllarca çalışmış, daha fazla çalışmış, daha yüksekten prim ödemiş, uzun yıllar prim ödemiş çalışanla daha az çalışmış, daha düşükten prim ödemiş emeklinin maaşı eşitleniyor. Makas daralıyor. Şimdi bu yapılırken o farkın da gözetilmesi gerekiyor. En düşük emekli aylığını artırırken siz daha yüksek alanların maaşını sabit tuttuğunuzda şöyle bir adaletsizlik ortaya çıkıyor; daha az çalışıp daha az prim ödemiş kişinin maaşı yükseliyor, ancak daha uzun yıllar çalışmış, daha yüksek orandan prim ödemiş kişinin maaşı sabit kalıyor.

Teklif gelebilir Meclis e En düşük emekli maaşı için beklenen haber 4

Böylelikle en düşük maaşla yüksek maaş arasındaki makas kapandığı için yüksek prim ödemenin ve daha fazla çalışmanın bir anlamı kalmamış gibi oluyor. Bu da sosyal güvenlik sistemini zedeleyen bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bunun da düzeltilmesi lazım. Yani her zaman konuştuğumuzu tekrar söyleyeyim. Sosyal güvenlik sisteminde adaletli, kalıcı, herkesi memnun edecek yeni bir sisteme geçilmesi lazım. Yoksa biz her 6 ayda bir bunları konuşmaya ve tartışmaya devam ederiz.

Teklif gelebilir Meclis e En düşük emekli maaşı için beklenen haber 5

"BEKLENTİNİN KARŞILANMASINA YÖNELİK ADIM ATILABİLİR"

En düşük emekli aylığın artırılmasına yönelik beklenti ve talepler var. Daha önceki dönemlerde de buna yönelik bazı düzenlemeler oldu. Yani önümüzdeki süreçte bir teklif gelebilir Meclis'e. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının artılması yönünde de bir beklenti var. O beklentinin karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Tabii bu AK Parti'nin hazırlayacağı teklife bağlı. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ancak bir beklentinin olduğunun altını çizmekte fayda var"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilikte 'adaletsizlik' olarak görülüyordu! Emeklilikte 'adaletsizlik' olarak görülüyordu!
18-25 yaş arası dikkat: Erdoğan duyurdu 'İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız'18-25 yaş arası dikkat: Erdoğan duyurdu 'İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.