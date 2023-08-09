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SON DAKİKA | ‘Hedefimiz 2000 TL…’ Gram altın fiyatı için Hatice Kolçak ve İslam Memiş’ten yeni tahmin! ‘Artık 100 lira koyabilirsiniz’

09.08.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Altın gram fiyatı ons altın fiyatı düşüşünden etkilenmedi. Yurt içinde dolar/TL kurundan destek alan gram altın fiyatı yeşil bölgede kalmaya devam ediyor. Piyasada yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekiyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte iki yeni tahmin ve piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı rakamlar…

SON DAKİKA | ‘Hedefimiz 2000 TL…’ Gram altın fiyatı için Hatice Kolçak ve İslam Memiş’ten yeni tahmin! ‘Artık 100 lira koyabilirsiniz’

Son dakika haberi… Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım araçlarından olarak dikkat çekmeye devam editor. Bu kapsamda piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü de gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına yer aldı. Peki altın düşecek mi yükselecek mi? İşte haberin detayları ve iki yeni uzman yorumu ile piyasalarda son durum...

MYNET FİNANS

ONS ALTIN (18)

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı. Yarın açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri, fiyat baskılarının düşme eğiliminde olup olmadığını ve piyasaların, Fed'in agresif faiz artışı döngüsünü sona erdirmeye yakın olduğuna inanmakta haklı olup olmadığını gösterecek. Ekonomistler beklentiler altında gelebilecek enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül ayındaki toplantıda faiz oranlarını artırmama ihtimalini güçlendirebileceğini kaydediyor.

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Cuma günü ise ABD'de Temmuz ayı ÜFE verileri açıklanacak ve çekirdek üretici fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 oranında artması bekleniyor.

ONS ALTIN (12)

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı geçtiğimiz Cuma günü beklenti altı gelen ABD Tarım Dışı verisi ile bir miktar yükselmişti. Ancak Fed’in önem verdiği diğer verilerden olan Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı oldukça güçlü gelmiş, piyasa bunu çok umursamamıştı. Yeni hafta itibarıyla ABD dolar endeksi güçlenirken, ons altın tarafında da güçlü düşüşler yaşanıyor. Dün 1922 dolar seviyesine kadar çekilen altının ons fiyatı bugün ise 1930 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ise dolar/TL kurunun yeniden 27 TL seviyesinin üzerine yükselmesi sebebiyle ons tarafındaki düşüşlerin etkisini üzerinde pek fazla hissedemedi. Altının gram fiyatı 1670 TL seviyesinde bulurken, çeyrek altın 2.894 TL, Cumhuriyet altını 11.726 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTIN (9)

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken uzmanlardan da altın fiyatları içim tahmin ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, “Gram altında en ufak bir meSEle söz konusu değil. Gram altın seyri devam ediyor. Muazzam bir düşüşü beklemediğimizi vurgulamak isterim. Hatta bu dönemi mumla arayacağız. Ons altındaki minik geri adımlar, bizim gibi orta ve uzun vadeli altın biriktiricileri için avantajlı alım fırsatları yaratabilir. Kısa vadede gram altının 1750 liralık seviyelere ulaşmasını bekliyorum, özellikle 1725-1730 TL'yi aşmasının ardından. Ancak, orta ve uzun vadede bu yıl için hedefimiz 2000 TL. Gram altında herhangi bir engel görmemekteyim” şeklinde yorumda bulundu.

GRAM ALTIN (17)

MAKAS ARALIĞI YENİDEN AÇILDI

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 gramdan daha az altın basılmaması kararını değerlendirerek, bu kararın sonuçları olacağını belirtti. Memiş, hem fiyatlara hem de makas aralığına dikkat çekerek şunları söyledi:

GRAM ALTIN (60)

"Gram altın serbest piyasalarda 1775 lira. USD/KG ise 65.280 dolar. Kota, ek vergi, yarım gram basmama kararları sonrası serbest piyasa ile internet kuru arasına artık 100 lira koyabilirsiniz. Bir gün herkes fiziki altının kıymetini bilecek. Geçen yıl gördü ama az bildi. 1 gram altında altın üretilmemesi şuna benzer: Ekmek alman lazım ama elinde çeyrek ekmeğe yetecek kadar paran var. Karar ‘ya tam ekmek alacaksın ya da almayacaksın’ diyor. Bu kararın güncellenmesi gerek. Örf, adet ve geleneklerimiz var."


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