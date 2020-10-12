FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde, yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik bir önceki dönemde de yüzde 13,4 seviyesinde.

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı temmuz ayında yüzde 13,4 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 15,9 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 43,5 oldu.
issiz
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,5 puanlık azalış ile yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,7 OLDU

Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azalarak yüzde 20,1 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,7 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,7 puanlık azalışla yüzde 48,3, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azalışla yüzde 55,9 oldu.

MEVİSM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,6 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42,6 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişi artarak 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüde 49,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 111 bin kişi, hizmet sektöründe 399 bin kişi arttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesiMerkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 8 yorum
yalan.
Bizde inandık
harika çok gelisme var:))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tezgahlarda palamut bolluğu! Hamsi fiyatına satılıyor
Denizlerden fışkırıyor! Hamsi fiyatına satılıyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
VGM bursu bekelniyor... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları öğrenme ekranı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs tarihi!
VGM bursu için son günler...
Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Bazı şehirlerde TYP alımları başladı... İŞKUR ve MEB, TYP kura sonuçları açıklandı mı 2020?
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor...
Evde bakım aylıkları bu şehirlerde yattı... 12 Ekim 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) aylığı yattı mı?
Ekim ayı evde bakım aylığı hangi illere yattı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.