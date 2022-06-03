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  4. Son dakika: Kredi faiz desteği ve kira yardımı yapılacak! Konutta yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika: Kredi faiz desteği ve kira yardımı yapılacak! Konutta yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

03.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamındaki yapıları sahip, kiracı ve ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara, alacakları banka kredilerinde faiz desteği ve kira yardımı yapılacak. Karar Resmi Gazete'den duyurulurken

Son dakika: Kredi faiz desteği ve kira yardımı yapılacak! Konutta yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göree, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair kararda, başlığıyla birlikte bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi.

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Buna göre uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine, ilgili kanun kapsamında kira yardımı yapılabilecek.

Bu hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karara göre faiz desteği de sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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