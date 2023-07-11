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Son dakika | Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti! Bakan Şimşek son dönemdeki gelişmeleri işaret etti: 'Cesaret verici'

11.07.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası (MB) rezervleriyle ilgili önemli bir mesaj geldi. Şimşek, Türkiye'nin yeni ekonomi programının "önemli hedeflerinden" birini duyururken uluslararası rezerv birikimini işaret etti. Bakan Şimşek MB rezervlerindeki artışı tarihleriyle açıklarken son dönemde hızlı bir artış görüldüğünü belirterek "cesaret verici" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek açıklamasında MB rezervlerindeki son rakamlara da yer verdi.

Son dakika | Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti! Bakan Şimşek son dönemdeki gelişmeleri işaret etti: 'Cesaret verici'

Son dakika haberi: 2023 seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yeni hedeflerine dair yol haritasını paylaşmaya devam ediyor. Bakan Şimşek son yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'ndaki rezerv artışına dikkat çekti.

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MB REZERVLERİ 108.6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

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'RASYONEL POLİTİKALAR' VURGUSU

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

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