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Son dakika | Şubat ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK'in ocak enflasyon açıklaması sonrası işte yeni rakam

05.02.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: TÜİK'in ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeni kira artış oranı da belli oldu. Peki şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı sınırlaması sürerken şubat ayında yapılacak artış ne kadar olacak? Milyonların yanıtını beklediği soru yanıtını buldu.

Son dakika | Şubat ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK'in ocak enflasyon açıklaması sonrası işte yeni rakam

Son dakika haberi: Kira artış oranlarını etkileyen enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk enflasyon açıklamasına göre; ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 64,86; aylık olarak ise yüzde 6,70 arttı. On iki aylık enflasyon rakamlarının ortalamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belirlendi.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDAYDI

Şubat ayı kira artış oranı belirlenirken TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Öte yandan yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması da devam ediyor.

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İŞTE ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından son on 12 ayın ortalaması da belli oldu. Kira artış oranı yüzde 54,72 olarak yansıtılacak.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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