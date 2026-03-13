FİNANS

Son dakika | Savaş sonrası yurt dışındaki Türk gemi ve uçaklarının son durumunu duyurdu! Bakan Uraloğlu'ndan 'otoyol ve köprü' iddialarına yanıt

Son dakika haberi: İran'ın savaş sırasında kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin akıbeti merak ediliyor. Bakan Uraloğlu gemiler ve personellerinin son durumuna merak edilen soruyu yanıtladı. Uraloğlu öte yandan 2 Türk uçağının İran'da, 1 Türk uçağının ise Irak'ta kaldığını da bildirdi. Otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddiasına da yanıt veren Bakan Uraloğlu "Oraların satılması zaten söz konusu değil" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Programda İran-İsrail-ABD savaşı kapsamında hava, kara ve deniz ulaşımına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 800 tane geminin hala hazırda olduğunu ve İran hükümeti ile temas halinde olduklarını belirtti. Ayrıca Uraloğlu İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

"EN RAHAT KULLANDIĞIMIZ RİYAD, CİDDE, MEDİNE VE MASKAT HAVALİMANLARI OLDU"

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu; oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan’daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan’ın iki tane uçağı Iğdır’a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan’a göndermiş olduk. Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor. Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı’nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak’ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"800 TANE GEMİNİN HALA HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Uraloğlu, ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek, "Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik. Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim. Türk sahipli gemilerle ve Ana Arama Kurtarma Merkezimizle sürekli irtibat halindeyiz. Tabii Hürmüz Boğazı’nın önemini dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini sizler biliyorsunuz. Gemilerin sayısına bakarsak 14 tane Türk sahipli gemi hâlâ orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 tane geminin hâlâ hazırda Hürmüz Boğazı’nda olduğunu söyleyebilirim. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada hâlâ bekleme konumundalar. Biraz önce bahsettiğim gibi 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok" ifadelerine yer verdi.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN UMMAN'DAN EK SEFER KONDU

Uraloğlu, Türk vatandaşlarının ve diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için Umman'dan ek seferler koyduklarını da ifade etti.

"OTOYOL VE KÖPRÜLERİN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Uraloğlu ayrıca otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin de açıklamada bulundu. Uraloğlu, “Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yolların canlı organizmalar gibi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil.” dedi.

Otoyol ve köprülerin devletin ve milletin olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

