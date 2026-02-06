FİNANS

Sosyal medyada paylaşılan yeni modellerle ilgili Togg'dan açıklama geldi!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sosyal medyada yeni modellere ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, söz konusu içeriklerin resmi olmadığını belirtirken, yeni modellere ilişkin ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan yeni modellerle ilgili Togg'dan açıklama geldi!
Cansu Çamcı

Togg, sosyal medyada paylaşılan ve yeni modellere ait olduğu öne sürülen görsellerle ilgili açıklama yaptı. Şirket, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Togg tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı görsellerin şirketin yeni modellerine ait olmadığı belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, yeni modellere ilişkin ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarının sürdüğü, kamuoyuna yapılacak bilgilendirmelerin ise yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan yeni modellerle ilgili Togg dan açıklama geldi! 1

Şirket açıklamasında, "Sosyal medyada son günlerde yeni modellerimize ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni modellerimizle ilgili ürün geliştirme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup, tüm gelişmeler resmi kanallarımız üzerinden zamanı geldiğinde duyurulacaktır. Resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

