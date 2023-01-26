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Sözleşmeli personele kadroda yeni düzenleme sinyali! 140 bin personel daha…

26.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili yasa yakından takip edilmeye devam ederken kapsam dışı kalan yaklaşık 140 bin personele daha kadro yolu göründü. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalmaları nedeniyle hükümet tarafından yeni bir çalışma daha yapıldığı öğrenildi. Belli koşul ve kriterleri sağlayanlara kadro yolu açılabilir. İşte sözleşmeliye kadro haberi ile ilgili yeni detaylar…

Sözleşmeli personele kadroda yeni düzenleme sinyali! 140 bin personel daha…

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. AK Parti, iki önemli konuyu daha gündemine aldı. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı.

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak. MHP'nin önerileri arasında sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması yer alıyor. Yapılacak düzenleme ise bunların tümünü kapsamayacak. Belli koşul ve kriterlere uygun olanların kadroya alınması hedefleniyor.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Sabah'ın haberine göre; Teklifte ayrıca gazi, şehit yakınlarına yönelik de yeni düzenlemelerin yer alması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen günlerde, "Vatandaşlarımızın imar sorunlarından terörle mücadelede yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin haklı taleplerine, uzman çavuşlarımızın özlük haklarıyla ilgili beklentilerinden uzman jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına kadar her mesele kalıcı olarak çözülmelidir" demişti.

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YENİ STATÜ GETİRİLEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması düzenlemesinin kapsamı dışında kalan 140 bin çalışan ile ilgili çalışıyor. Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin de içinde bulunduğu grubun özlük haklarının düzeltilmesi, yeni bir statü getirilmesi planlanıyor.

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şehit gazi Uzman Çavuş sözleşmeli personel kadro

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