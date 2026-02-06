FİNANS

SPK bülteni yayımlandı! 12 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hatalık bültenini yayınladı. Buna göre 12 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ'ye (ETYAT) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 12 kişiye 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

12 KİŞİ HAKKINDA GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ (ETYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1- (a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 12 kişi hakkında 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

SPK
