Spot piyasada doğal gaz fiyatları (6 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 735 bin 650 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 649 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 963 lira 22 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 234 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 357 lira, satış fiyatı ise 15 bin 165 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 458 bin 182 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 439 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.

