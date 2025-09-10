FİNANS

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Program'da enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edildi. Yüzde 28,5 rakamı gelince milyonların maaş zammı için hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz milyonları ilgilendiren emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı için hesaplamaları tek tek aktardı.

Hande Dağ

Önümüzdeki 3 yılın ekonomi yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program açıklandı. Enflasyon tahminleri değişti, böylece maaş zam oranları da hükümetin tahminleri çerçevesinde netleşmeye başladı. Peki, 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşları ne olacak? İşte masadaki rakamlar...

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 1

Ekol TV'de yer alan haberde, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz "Çok merak ediliyor; yılbaşında memurlarımız, emeklilerimiz ne kadar zam alacağı ile ilgili şu anda bir hesaplama yapabiliyoruz" dedi.

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 2

Milyonlarca Bağkur, SSK, memur ve memur emeklisi için gözler Ocak 2026'ya yani zamlı maaşlara çevrildi. Hükümetin Orta Vadeli Programda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi ile birlikte zam oranları da değişti, tablo netleşmeye başladı.

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 3

Yılmaz "2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 16.67'lik kısım kesinleşti ve maaşlara yansımıştı" dedi. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon ortalaması yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Gözler kalan 4 aydaki verilere çevrildi. Ancak ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu da Ocak 2026 maaşları için en önemli gösterge niteliğinde.

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yılmaz "2025 yılı için Merkez Bankası'nın en alt rakamı hedef olan 25 ile 29, OVP'de ise açıklanan 28,5." dedi. Yıl sonu enflasyon tahmini göre Bağkur ve SSK emeklisinin zam oranı yüzde 10,14. Yani Ocak 2026'da en düşük Bağkur ve SSK emeklisinin maaşı 16.881 liradan 18.592 liraya çıkabilir.

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 5

MEMUR MAAŞ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri içinse hesaplama farklı. Enflasyon farklarıyla toplu sözleşme zamları da eklenecek. Yani en düşük memur emeklisinin maaşı 22.672 liradan 27.399 liraya çıkabilir. Yılmaz "Burada yine enflasyon verileri devreye girmiş oluyor. 8. dönem toplu sözleşmesinde 2026'nın ilk dönemi yüzde 11 + 1.000 liralık da taban aylık zammı vardı. Bunlar hesabın içerisine geliyor. Tabii yine bitmiyor. 2025'ten de gelen yüzde 5'lik peşin alınan bir oran vardı. O da soyutlanıyor. Enflasyon farkı 28,5 üzerinden değerlendirildiği zaman 4.90 çıkıyor. Yüzde 11 de eklediğimiz zaman 16.44" ifadelerini kullandı.

SSK lı, Bağ-Kur lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi 6

Bekar memurlar için en düşük maaş 46.709 liradan 55.388 liraya, evlilerde ise en düşük memur maaşı 50.502 liradan 59.804 liraya yükselebilecek.

