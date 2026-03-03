FİNANS

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkı netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre ise 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşını etkileyen enflasyon farkı için ise hesap yapıldı. Peki iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ocak ve Şubat enflasyon oranları yüzde kaç olarak gerçekleşti?

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat enflasyonunu duyurdu. Milyonların merak ile takip ettiği enflasyon oranları her ayın 3’ünde açıklanıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 ayda bir olmak üzere maaşına zam alıyor.

TÜİK’in Şubat enflasyonunun açıklanması ile 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. Ocak verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık kümülatif maaş artışı yüzde 7,94’e ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkı netleşti! 1

YILDA İKİ KEZ ZAM ALIYORLAR

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarının açıklanması ile milyonlarca emeklinin zam oranı da kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını yılda iki kez, gerçekleşen enflasyon oranına göre güncelliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkı netleşti! 2

Ocak ayında açıklanan yüzde 4,84’lük aylık enflasyonun ardından, şubat ayındaki yüzde 2,96’lık artışla birlikte emeklilerin iki aylık kümülatif zam oranı yüzde 7,94’e ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkı netleşti! 2

HAZİRAN’DA MAAŞLARI KESİNLEŞECEK!

Ocak–haziran dönemine ilişkin kesin maaş artışı, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Böylece ilk altı aylık enflasyon oranı, temmuz ayında yürürlüğe girecek zam oranını kesinleştirecek.

