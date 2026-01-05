STM, 11 farklı tersanede 44 savaş gemisinin inşasında rol aldı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, Türk Donanması ve dost ülke donanmaları için yürüttüğü kapsamlı suüstü ve sualtı deniz platformları ile, küresel ölçekteki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, yaklaşık 35 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin askeri gemi inşa alanında attığı adımlarda stratejik bir rol üstlenerek, milli denizcilik kabiliyetlerinin gelişimine yön vermeye devam ediyor. STM; korvet, fırkateyn, lojistik destek gemileri, hücumbot, denizaltı tasarım ve modernizasyon projeleri ile otonom sualtı sistemleri gibi geniş bir yelpazede hem Türk Donanması'na hem de müttefik donanmalara hizmet veriyor. Askeri gemi inşa alanında 300'e yakın nitelikli mühendis kadrosuyla Türkiye'nin bu alandaki en yetkin şirketi olan STM, çeşitli deniz platformları için dizayndan teslime kadar inşa ve modernizasyon projelerinin her aşamasını yönetiyor. Mavi Vatan'da pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirmesini de imkan sağlayan STM, askeri gemi inşa sanayindeki güçlü ekosistemi ile pek çok kritik sistemde dışa bağımlılığa da son verdi.

YURT DIŞINDA DA PROJE YÜRÜTÜYOR

Türkiye'nin milli savaş gemisi programı Milli Gemi (MİLGEM) ile denizcilik alanındaki uzmanlığı başlayan ve dünya donanmalarının güvenilir ortağı olan STM, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 11 farklı tersanede 44 proje yürüttü. Türk Donanmasının yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için suüstü ve denizaltı platformları geliştiren STM, gemi inşa ve modernizasyon projelerinde Türkiye'deki yetkin tersanelerle birlikte, müşteri ülkelerin tersanelerinde de çalışabilme esnekliği sunarak yerel katkıyı en üst seviyeye taşıyor.

STM'nin suüstü platformlarında korvet kapsamında; 4 adet ADA Sınıfı Korvet, 3 adet Malezya Korveti, 2 adet Ukrayna Korveti, Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK; fırkateyn projesinde ise 8 adet MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn bulunuyor. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL, 2024 yılında Türk Donanmasına teslim edilirken, 7 milli fırkateynin üretimi ise STM-TAİS OG İş Ortaklığında sürüyor. STM ayrıca, Türk Donanması için Türkiye’nin ilk milli hücumbotunun tasarımını tamamlayarak inşa sürecini başlattı.

AB VE NATO ÜLKESİNE İLK ASKERİ GEMİ İHRACATI

Lojistik destek gemileri alanında öncü projelere imza atan STM, Türk Donanması için 2 adet Lojistik Destek Gemisi ile Pakistan Donanması için Denizde İkmal Tankeri teslimatlarını gerçekleştirdi. STM, Portekiz Donanması için geliştirdiği 2 adet Lojistik Destek Gemisi projesiyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatına imza attı. Denizaltı tasarım, inşa ve modernizasyon alanlarında Türkiye’de öncü çalışmalar yapan STM; Gölcük Askeri Tersanesi’nde inşa edilen 6 adetlik Reis Sınıfı Denizaltıların üretimine mühendislik ve yerlileştirme desteği veriyor. Türkiye’nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ü geliştiren şirket; Türk Donanmasındaki Ay (2), Preveze (4) ve Gür (4) sınıfı denizaltıların modernizasyonunda yer alarak, denizaltıların ömürlerini milli ve modern sistemlerle uzatılmasını sağlıyor. Pakistan Agosta90B sınıfı denizaltılar ile Türkiye’nin ilk denizaltı modernizasyonu ihracatına imza atan STM, üç denizaltıdan ikisinin modernizasyonunu Pakistan’da tamamladı. Ayrıca STM NETA Otonom Sualtı Aracı ile de geleceğin deniz harekat konseptlerine yönelik çözümler geliştiriliyor.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Deniz Kuvvetlerimizle birlikte çalışarak kazanılan mühendislik tecrübesi ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın stratejik öncülüğü sayesinde STM'nin denizcilik serüveni MİLGEM projesiyle başlamış; bu yolculuk, Türkiye'de milli deniz platformları ve denizcilik ekosisteminin gelişimine yön veren önemli adımları beraberinde getirmiştir. STM olarak, Türk Donanmasının ihtiyaçlarını ileri mühendislik çözümleriyle karşılamanın yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine yönelik ihracat projeleriyle küresel ölçekte güçlü bir konumdayız. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde Türkiye’de şu an 40’ın üstünde askeri gemi projesi yürütülüyor. STM olarak bizler de eş zamanlı şekilde şu anda 8 farklı tersanede bu 28 farklı gemi inşasının merkezinde yer alıyoruz. Toplamda ise bugüne kadar 11 farklı tersanede 44 askeri gemi platformunu başarıyla yönettik. Onlarca suüstü ve sualtı projesini yönetebilmek; sahip olduğumuz sistem mühendisliği yetkinliğinin, proje yönetimi kabiliyetimizin ve güçlü ekosistemimizin bir göstergesi. Önceliğimiz, Donanmamıza yenilikçi ve güçlü platformlar kazandırmak. Bu doğrultuda özellikle insansız deniz araçları alanındaki ürün ailemizi genişletmeyi, sürü ve tekil halde görev yapabilen otonom deniz araçları geliştirmeyi hedefliyoruz. Milli mühendislik birikimimizi de ihracata dönüştürerek, Türkiye’nin denizcilik alanındaki caydırıcılığını ve uluslararası itibarını artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır