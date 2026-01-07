FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı

Türkiye su ürünleri sektörü, 2025 yılında 93 ülkeye yaptığı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11 artırarak 2 milyar 243 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, su ürünleri sektörü geçen yıl 93 ülkeye 280 bin ton balık gönderdi. Önceki yıl 2 milyar 19 milyon dolar dış satıma imza atarak ilk defa 2 milyar dolar seviyesini aşan sektör, geçen yıl 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bir önceki yıla göre yüzde 11 artan ihracat, cumhuriyet tarihinin en fazla ihracatı oldu. En fazla geliri 666 milyon dolarla levrekten sağlayan sektör 585 milyon dolarlık çipura, 520 milyon dolarlık Türk somonu ve 122 milyon dolarlık alabalık geliri elde etti.

Bir önceki yıla göre levrek ihracatı yüzde 17, çipura yüzde 15, Türk somonu yüzde 14 arttı. Sektörün en çok ürün gönderdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeyi İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere izledi.

İHRACAT 25 YILDA 38 KAT ARTTI!

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine sektörün ihracatta büyük başarıya imza attığını söyledi.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de çipura ile levrek, Karadeniz'de Türk somonu, iç sularda alabalık üretimiyle öne çıktığını belirten Demir, "2000 yılında ihracatımız sadece 59 milyon dolar seviyelerindeydi. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün stratejik planlamasıyla işlerimizi büyüttük. Bakanlığın desteğiyle sektörümüz bu seviyelere geldi. 2000 yılından bugüne kadar sektörümüz ihracatı 38 kat büyüdü." dedi.

İLK HEDEF 2.5 MİLYAR DOLARI AŞMAK!

Demir, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yeni üretim sahalarının açılması yönünde talepleri bulunduğunu kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Teknolojik ve gelişmiş tesis ile çiftliklerimiz var. Bundan dolayı rakiplerimizin bir adım önüne geçtik. Türkiye'nin işleme tesisleri ve çiftliklerinde son teknolojiyi kullanıyoruz. Şu anda 93 ülkeye halihazırda ihracat yapıyoruz ve ihracatımız diğer ülkelerde hızla yükseleceğini düşünüyoruz. İhracatta ilk hedefimiz 2,5 milyar doları aşmak, sonraki hedefimiz 3 milyar dolara dayanmak. 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarla bugüne kadar yapılan ihracatta en büyük rakama ulaştık. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borcu olanlar dikkat: TESK Başkanı Palandöken açıkladı 'Faydalanacaklar'Borcu olanlar dikkat: TESK Başkanı Palandöken açıkladı 'Faydalanacaklar'
Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak! Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.