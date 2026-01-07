Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, su ürünleri sektörü geçen yıl 93 ülkeye 280 bin ton balık gönderdi. Önceki yıl 2 milyar 19 milyon dolar dış satıma imza atarak ilk defa 2 milyar dolar seviyesini aşan sektör, geçen yıl 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bir önceki yıla göre yüzde 11 artan ihracat, cumhuriyet tarihinin en fazla ihracatı oldu. En fazla geliri 666 milyon dolarla levrekten sağlayan sektör 585 milyon dolarlık çipura, 520 milyon dolarlık Türk somonu ve 122 milyon dolarlık alabalık geliri elde etti.

Bir önceki yıla göre levrek ihracatı yüzde 17, çipura yüzde 15, Türk somonu yüzde 14 arttı. Sektörün en çok ürün gönderdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeyi İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere izledi.

İHRACAT 25 YILDA 38 KAT ARTTI!

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine sektörün ihracatta büyük başarıya imza attığını söyledi.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de çipura ile levrek, Karadeniz'de Türk somonu, iç sularda alabalık üretimiyle öne çıktığını belirten Demir, "2000 yılında ihracatımız sadece 59 milyon dolar seviyelerindeydi. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün stratejik planlamasıyla işlerimizi büyüttük. Bakanlığın desteğiyle sektörümüz bu seviyelere geldi. 2000 yılından bugüne kadar sektörümüz ihracatı 38 kat büyüdü." dedi.

İLK HEDEF 2.5 MİLYAR DOLARI AŞMAK!

Demir, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yeni üretim sahalarının açılması yönünde talepleri bulunduğunu kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Teknolojik ve gelişmiş tesis ile çiftliklerimiz var. Bundan dolayı rakiplerimizin bir adım önüne geçtik. Türkiye'nin işleme tesisleri ve çiftliklerinde son teknolojiyi kullanıyoruz. Şu anda 93 ülkeye halihazırda ihracat yapıyoruz ve ihracatımız diğer ülkelerde hızla yükseleceğini düşünüyoruz. İhracatta ilk hedefimiz 2,5 milyar doları aşmak, sonraki hedefimiz 3 milyar dolara dayanmak. 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarla bugüne kadar yapılan ihracatta en büyük rakama ulaştık. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır