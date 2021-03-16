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Şubatta kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 16:18 | Son Güncelleme

Temassız ödemeler geçen yılın 3 katına çıkarken internetten kartlı ödemeler yüzde 59 artış gösterdi.

Şubatta kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 103 milyar TL oldu.

BKM, şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı sonunda Türkiye’de 77,3 milyon adet kredi kartı, 141,3 milyon adet banka kartı ve 45,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

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Şubatta geçen yılın aynı ayına göre, kredi kartı adedinde yüzde 10, banka kartı adedinde yüzde 6, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 37’lik artış gerçekleşti.

Toplam kart sayısı ise 263,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükseldi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 103 milyar TL oldu.

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Bu ödemelerin 85,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 15,9 milyar TL’sinde banka kartları, 1,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 161'lik büyüme gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödeme tutarında geçen yıla göre yüzde 59 artış görüldü
BKM verilerine göre, internetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ederken marketten yemek siparişlerine, perakendeden vergi ödemelerine kadar hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

İNTERNETTEN KARTLA ÖDEME ARTTI

İnternetten kartlı ödeme tutarı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 27 milyar TL’ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25’e çıktı.

Şubat ayında internetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 255 artış ve 3,46 milyar TL’lik ödeme ile kamu-vergi ödemeleri sektöründe olduğu görüldü.

Bu artıştaki en önemli etkenin ocak ayına kadar başvurulan vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin şubat ayında ödenmesi olduğu, internetten kartlı ödemelerin kolaylığı sayesinde kullanıcıların vergi dairelerine gitmeden ödemesini internetten yapmayı tercih ettiği görüldü.

Kamu-vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 133 artış ve 3,1 milyar TL’lik ödeme ile market-gıda, yüzde 103 artış ve 4,53 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya, yüzde 100 artış ve 1,24 milyar TL’lik ödeme ile eğitim/kırtasiye, yüzde 78 artış ve 701 milyon TL’lik ödeme ile de mobilya ve dekorasyon sektörleri takip etti.

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TEMASSIZ ÖDEMELERDE ARTIŞ

Kart kullanıcılarının 250 TL’nin altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Şubat ayı verilerine göre temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 204 milyon adede ulaştı.

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15'ten yüzde 46’ya yükselirken, böylece şubatta mağaza içindeki her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı.

Kullanıcıların cep telefonlarıyla temassız ödeme yapmalarını sağlayan uygulamalar da her geçen gün daha fazla kullanılıyor.

BKM verilerine göre, 2021 yılı şubat ayında yapılan mobil temassız ödeme işlem adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 1,2 milyon adet olarak gerçekleştiği görülüyor.

Gelecek dönemde kullanıcı alışkanlıklarının artmasıyla beraber mobil temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor.

(AA)

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