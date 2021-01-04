Subay maaşı zammı 2021 son durum... 2021 En yüksek ve en düşük subay maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle subay maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Subay maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok subay, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 subay maaşları belli oldu. Subay 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 Subay zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Subay maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. İşte son dakika subay maaşları gelişmeleri...

SUBAY MAAŞLARI 2020'DE NE KADARDI?

Türkiye’de subayların maaşları oldukça değişiklikler göstermektedir. Düşük rütbeli veya yeni mezun bir subay 7800 lira civarlarında almaktadırlar. Fakat doğu görevleri ve kıdem artışları ile bu ücretlerde değişiklikler meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ekstra işlemlerden dolayı ek para alımları olmaktadır. Son yıllarda hayata geçen terör maaşı ile subay maaşları on bin lirayı geçmektedir.

SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.