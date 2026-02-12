FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SunExpress Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş başlatıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2026 yaz programı kapsamında Almanya'nın Köln şehri ile Anadolu arasındaki uçuş ağını 3 yeni destinasyonla genişletecek.

SunExpress Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş başlatıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Köln'den Adana/Çukurova, Elazığ ve Trabzon'a direkt uçuşlara başlayacak şirket, Antalya, Kayseri ve Samsun rotalarında da uçuş sıklığını artıracak.

SunExpress, yaz sezonunda Köln-Türkiye arasında haftada 70'ten fazla direkt sefer düzenleyecek. Köln'den Adana/Çukurova'ya uçuşlar, 29 Mart'tan itibaren pazar günleri başlayacak. 13 Mayıs itibarıyla çarşamba günleri de eklenerek, seferler haftada 2 kez gerçekleştirilecek. 2 Nisan'dan itibaren perşembe günleri haftada 1 kez Köln'den Elazığ'a direkt uçuş düzenlenecek. 30 Mart'tan itibaren ise Köln'den Trabzon'a haftada 1 kez, 22 Mayıs itibarıyla ise haftada 2 kez sefer sunulacak.

SunExpress, yaz sezonunda Köln'den mevcut hatlarda da frekans artışına gidecek. Samsun uçuşları, 24 Haziran'dan itibaren haftada 2 sefere çıkarılarak çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenecek. Kayseri hattında ise 25 Haziran'dan itibaren haftalık sefer sayısı 3'e yükseltilecek.

Yeni eklenen rotalar ve artırılan sefer sayılarıyla özellikle Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de sıklıkla aile ve yakınlarını ziyaret eden yolcular için doğrudan bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaz uçuş programı kapsamında, günde 7 sefere kadar çıkan uçuşlarla Köln-Antalya hattında kapasite artıran hava yolu, haftalık toplam sefer sayısını 49'a çıkaracak.

Köln çıkışlı sabah kalkışları ile Antalya'dan sunulan gün içi alternatifli dönüş uçuşları, yolculara daha esnek seyahat imkanı sağlayacak. Şirketin Köln'den İzmir'e haftada 14, Dalaman'a haftada 3 ve Ankara'ya haftada 2 olmak üzere seferleri devam edecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelecek mi?İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelecek mi?
Rusya'da ekonomik toparlanmanın 2027'ye sarkması bekleniyorRusya'da ekonomik toparlanmanın 2027'ye sarkması bekleniyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sunexpress uçuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.