Süre daralıyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün

Milyonlarca kişinin yararlandığı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2025 yılına ait en yüksek devlet katkısını almak için süre daralıyor. Yıl sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30'u oranında, 93 bin lirayı aşan devlet katkısından yararlanabiliyor.

Cansu Akalp

Milyonlarca kişinin dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi, her yıl olduğu gibi 2025’te de önemli bir avantaj sunuyor. Aralık ayının bitimine sayılı günler kala BES katılımcıları, devletin sunduğu katkı payından üst limitten yararlanmak için son fırsatla karşı karşıya.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLARAK UYGULANIYOR

Devlet, bireysel emekliliği teşvik etmek amacıyla yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor. Örneğin, sisteme bin lira yatıran bir katılımcının hesabına 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve toplam birikim bin 300 liraya ulaşıyor.

DEVLET KATKISINDA ÜST SINIR VAR

Ancak bu destek sınırsız değil. Mevzuata göre devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor.

2025 yılında brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira olarak uygulanması nedeniyle, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira ödeme yapanlar en fazla 93 bin 618 lira devlet katkısı alabiliyor. Aylık 26 bin 5 lira BES ödemesi yapan bir katılımcı, bu üst limite ulaşmış sayılıyor.

EKSİK ÖDEME YAPANLAR İÇİN TAMAMLAMA İMKANI

NTV'de yer alan habere göre, Devlet katkısının tamamını henüz dolduramayan BES'liler için de fırsat bulunuyor. Eksik kalan tutar, yıl sonuna kadar tek seferde yatırılarak katkı payı tamamlanabiliyor. Sisteme henüz girmemiş olanlar ise BES sözleşmesi yaparak 312 bin 60 lira yatırmaları halinde aynı katkıdan yararlanabiliyor.

BES AİLE BİREYLERİNİN ADINA DA YAPTIRILABİLİYOR

BES, sadece bireysel değil, aile bireyleri adına da yaptırılabiliyor. Üç kişilik bir ailede her birey için üst limitten ödeme yapılması halinde toplam devlet katkısı 280 bin 854 liraya kadar çıkabiliyor.

DAHA DÜŞÜK TUTARLARLA DA KATKI PAYI ALINABİLİYOR

Öte yandan, yüksek tutar yatırma imkânı olmayanlar da daha düşük meblağlarla sisteme dahil olabiliyor. Örneğin 100 bin lira yatıran bir katılımcı, yaklaşık 30 bin lira devlet katkısı elde edebiliyor.

ÖDEME YÖNTEMİNE AMAN DİKKAT!

Uzmanlar, ödeme yöntemine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Nakit yapılan ödemeler anında sisteme yansırken, kredi kartıyla yapılan işlemlerde valör süresi nedeniyle ödeme yıl sonrasına sarkabiliyor. Bu durum, devlet katkısından yararlanamama riskini doğurabiliyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2025 yılına ait devlet katkısından üst limitten faydalanmak isteyenler için son 3 gün.

Uzmanlar, katkı payı ödemelerinin gecikmeden ve mümkünse nakit olarak yapılmasını önerirken, yıl bitmeden yapılacak her ödeme devlet desteğiyle önemli bir kazanç fırsatı sunuyor.

