Suriye paradan iki sıfır atıyor! Yeni banknotlar basılacak

Suriye, yıllar süren iç savaş döneminde tarihi değer kaybı yaşayan para biriminden iki sıfır atmaya hazırlanıyor. Yeni banknotlarla birlikte ekonomiye güvenin yeniden tesis edilmesi hedefleniyor. Ülkede, piyasadaki en yüksek banknot olan 5 bin liralık banknotları poşetleri koyarak alışveriş yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre; bu adım, 14 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad'ın geçen yılın aralık ayında devrilmesinin ardından tarihi dip seviyelere düşen Suriye lirasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Suriye lirası, 2011'de iç savaş başlamasından bu yana dolar karşısında yüzde 99'dan fazla değer kaybetti. Şu an dolar karşısında 10 bin seviyesinde işlem gören Suriye lirasının iç savaştan önce dolar karşısındaki değeri 50 seviyesindeydi.

Para birimindeki hızlı değer kaybı, günlük alışverişleri ve para transferlerini daha zor hale getirdi.

ÖDEMELER SİYAH POŞETLER İÇİNDEKİ PARALARLA YAPILIYOR

Aileler haftalık alışverişe çıktıklarında siyah poşetlere koydukları en yüksek değerdeki banknot olan 5 bin liralık banknotlarla ödemelerini yapıyorlar.
Suriye Merkez Bankası, Reuters'in incelediği bir belgeye göre, para işlemlerini kolaylaştırmak ve para biriminde istikrarı artırmak amacıyla "sıfırları kaldırarak" yeni bir para birimi çıkarma niyetinde olduğunu ağustos ortasında özel bankalara bildirdi.

