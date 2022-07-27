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Takoz formasyonu nedir? Yükselen ve alçalan takoz formasyonu nasıl yorumlanır?

26.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanal para kullanıcılarının analiz yaparken kullandığı yöntemler arasında yer alan takoz formasyonu nedir? Üçgen formasyonu ile benzerlik gösteren takoz formasyonu, grafik ve piyasaların yorumlanması için kullanılır. Grafik seyrinin tam tersi yönünde bir kırılma olduğunda takoz formasyonundan bahsedilebilir. Yükselen ve alçalan takoz formasyonu da bu kırılmalar göz önüne alınarak yorumlanır.

Takoz formasyonu nedir? Yükselen ve alçalan takoz formasyonu nasıl yorumlanır?

İçindekiler

  • Takoz formasyonu nedir?
  • Yükselen takoz forması ne demektir?
  • Alçalan takoz formasyonu nedir?
  • Düşen takoz formasyonu ne anlama gelir?

Teknolojinin ilerlemesi ve internet kullanıcılarının artması ile günlük hayatta birçok işlem sanal ortamda yapılır oldu. Sanal paralar oluşturuldu ve kripto para kavramı ortaya çıktı. Bu gelişmeler kapsamında birçok yeni terim de günlük hayattaki yerini aldı. Kripto para uygulamaları ve kullanımı için takoz formasyonu, düşen ve yükselen takoz formasyonları ve benzeri ifadeler kullanılmaya başladı. Takoz formasyonu nedir, yükselen ve alçalan takoz formasyonu nasıl yorumlanır?

Takoz formasyonu nedir?

Sanal para kullanarak işlem yapan yatırımcılar farklı analiz yöntemlerine başvururlar. Bu analizleri yaparken bazı formasyonlara ihtiyaç duyarlar. Takoz formasyonu da bu formasyon türlerinden biridir. Kama adıyla da anılır.

Yatırımcıların en çok karşılarına çıkan formasyon türlerinden biri değildir. Ancak sık kullanılan formasyon türleri arasındaki üçgen formasyonu ile benzer özellikleri vardır. Grafiklerin ve piyasaların yorumlanmasında, ön görülmesinde oldukça önemli bir formasyon türüdür.

Takoz formasyonunda var olan grafik seyrinin tam tersi yönde bir kırılma söz konusudur. Beklenti bu yöndedir. Yükselen takoz ve alçalan takoz olmak üzere iki türü vardır.

Yükselen takoz forması ne demektir?

Bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde fiyatların düşüşe geçeceği tahmin edilir. Daha önce yükseldiği gözlenen kripto para rakamları kırılma noktasına ulaşır. Bu andan itibaren de düşüşe geçmesi beklenir.

Kripto para varlığının değerini gösteren fiyatların takip edildiği grafikte yukarı doğru hareket ediyorsa daralma noktasının hemen ardından düşüş göstermesi beklenir. Bu durumun gözlendiği grafik de yükselen takoz formasyonu olarak isimlendirilir.

Grafik daralarak ilerler. Yükselen takoz formasyonlarını takip ederken çizgilerin birleşmesi beklenmez. Bu da alış fiyatlarının ve satış fiyatlarının aynı noktada bulunması anlamına gelir. Ancak bu birleşme beklenmeden kırılma olması söz konusudur.

Grafik bu kırılma noktasından itibaren tam tersine doğru değişiklik gösterir. Boğa piyasası sırasında görülüyorsa düşüşle sonuçlanması en sık görülen durumdur. Ayı piyasasında görülürse aşağıya doğru hareketin devam edeceği anlamına gelir.

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Alçalan takoz formasyonu nedir?

Yükselen takoz formasyonunda gözlemlenen her hareketin tam tersidir. Bu formasyonda fiyatların yükseleceği gözlemlenir. Grafikteki kırılma noktalarında alış ve satış rakamlarının birleşmesi beklenmez.

Var olan trendin değişebileceğini işaret eder. Alçalan takoz formasyonunun aşağı yönde ilerlemesi trendin değişeceğinin işaret eder. Bu noktada iki sınır çizgisi birbirlerine yaklaşıyorlarsa birleşme gerçekleşmeden fiyat kırılır.

Düşen takoz formasyonu ne anlama gelir?

Fiyatlardaki düşüş trendidir. Yükselmesi bitmiş olan durumlarda en altta ve en üstte gözlenen bir formasyon türüdür. Bu duruma duraklama dönemi de denir. Duraklama döneminde herhangi bir fiyat oluşan tepeler ile gözlemlenir.

Her yükseliş gösteren tepe kendinden bir öncekinden daha aşağıda yer alır. Böylece oluşan iki tepe arasında bir dip görülür. Oluşan bu dipler her iki tepenin arasına gelmez. Daha da fazla alçalır. Düşen takoz formasyonu hedefinin belirlenebilmesi için tepeler arası durum takip edilir.

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