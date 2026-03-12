FİNANS

Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince harekete geçtiler

Diyarbakır'da taksi şoförleri yapılan zammın ardından tarifelerini güncelleştirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince harekete geçtiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince alınan kararla yapılan güncellemeye göre taksimetre açılış ücreti 25 lira olan eski tarife, 45 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı ücret 25 liradan 40 lira seviyesine çıkarıldı.

Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince harekete geçtiler 1

115 lira olan alt sınır, yeni tarifeyle birlikte 165 lira oldu.

Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince harekete geçtiler 2

5 dakikayı aşan beklemelerde de dakika başına alınan 2,50 liralık ücret 5 lira olarak güncellendi.

Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince harekete geçtiler 3

11 Mart 2026 tarihinden geçerli yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, Bağlar ilçesindeki bir elektronik işletmesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetreler yeni zam oranlarına göre güncellenerek, mühürlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

