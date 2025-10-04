Tapu işlemlerinde 65 yaş üzerine sağlık raporu zorunlu mu? Bakanlık'tan açıklama geldi

Bazı basın ve medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen 'Tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan tapu işlemleri için sağlık raporu istendiği' iddiasına yalanlama geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada bazı medya organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiğinin altı çizildi.

İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196’sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarında yer alan “Tapu işlemlerinde 65 yaş üzeri vatandaşlardan sağlık raporu isteniyor” şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

RAPOR TALEBİNDE HERHANGİ BİR YAŞ ZORUNLULUĞU YOK

Açıklamada, sağlık raporunun yalnızca ’fiil ehliyetine’ ilişkin şüphe durumunda talep edildiği ve herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı.

Yine açıklamada 01-02 Ekim 2025 tarihlerine ait istatistikler de paylaşıldı. Bu tarihlerde Türkiye genelinde tapu işlemi yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 9 bin 224 olduğu, bu vatandaşlardan da yalnızca 196’sının işleminin sağlık raporu ile yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir” denildi.