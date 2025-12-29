Taşınma maliyeti 200 bin TL'yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı

Ev taşıyanlar için maliyet; depozito, komisyon, nakliye ücreti ve bakım masrafları düşünüldüğünde epey artıyor. Taşınmak pahalı olunca da kiracıların ev sahibinin istediği miktarda kirayı artırıp kontrat yenilemeye başladığı öğrenildi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; taşınmada, depozito, emlakçı komisyonu, abonelikler, tadilat, boya, eşyaların sökülüp tekrar monte edilmesi derken masraflar da liste de uzayıp gidiyor. Durum böyle olunca yani taşınma maliyeti artınca kiracılar da ev değiştirmek yerine farklı bir çözüm yolu arıyor.

"EV SAHİBİNİN İSTEDİĞİ ZAM ORANINI KABUL ETMEYİ TERCİH EDİYORLAR"

Emlakçı Baharcan Polat, "Sözleşmelerini yenilemeyi tercih ediyorlar" derken Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kaş ise "Kira artış dönemi gelen ve kontrat yenilemesi gelen kiracılar yeni bir eve taşınmak yerine mevcut evlerinde kalıp ev sahibinin istediği zam oranını kabul etmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı. Bunun nedeninin ise kira artışıyla yeni eve taşınırken yapılacak masrafların karşılaştırılması olduğu belirtildi. Bununla ilgili bir örnek de verildi.

"BİR TAŞINMANIN MALİYETİ 200 BİNİ BULUYOR"

Nilüfer Kaş "Mesela İstanbul'da ortalama 35.000 TL olan kiralardan yola çıkarsak iki kira depozito 70.000 TL.

Bir kira bedeli komisyon 35.000 TL. Aynı semtte taşınıyorsanız nakliye ücreti 25.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor" dedi. Boya badana yaptırmak 20.000 liradan başlarken evin bakım ve temizliği de en az 7.000 TL tutuyor. Devamında Kaş "Gördüğünüz gibi bir taşınmanın maliyeti 35.000 TL kirası olan bir daire için yaklaşık 200 bini buluyor" şeklinde konuştu.

"KİRACILAR BU DURUMA SICAK BAKIYORLAR"

Polat ise "Mevcut durumu korumanın 20 ile 50 bin lira arasında değişmesi artıya geçirdikleri için kiracılar bu duruma sıcak bakıp yerlerini değiştirmemeyi tercih ediyorlar" dedi.