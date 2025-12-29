FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Taşınma maliyeti 200 bin TL'yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı

Kiralardaki artıştan ya da ev sahiplerinin istediği yüksek kiralardan şikayet ederken bir yandan da yüksek taşınma maliyeti kiracılarının önünde büyük bir engel olarak duruyor. Durum böyle olunca kiracıların, taşınma maliyetini de hesaplayıp çareyi kontrat yenilemede bulmaya başladığı öğrenildi. Uzmanlar, kiracıların maliyet hesabı yaptıklarında yerlerini değiştirmemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Taşınma maliyeti 200 bin TL'yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı
Hande Dağ

Ev taşıyanlar için maliyet; depozito, komisyon, nakliye ücreti ve bakım masrafları düşünüldüğünde epey artıyor. Taşınmak pahalı olunca da kiracıların ev sahibinin istediği miktarda kirayı artırıp kontrat yenilemeye başladığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Taşınma maliyeti 200 bin TL yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; taşınmada, depozito, emlakçı komisyonu, abonelikler, tadilat, boya, eşyaların sökülüp tekrar monte edilmesi derken masraflar da liste de uzayıp gidiyor. Durum böyle olunca yani taşınma maliyeti artınca kiracılar da ev değiştirmek yerine farklı bir çözüm yolu arıyor.

Mynet Anket Kiracıların Taşınma Maliyetleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kiracılar kontratlarını yenilemeli
Yeni bir eve taşınmak daha avantajlı
Kiracılar masrafları göz önünde bulundurmalı
Yüksek kiralar nedeniyle taşınma şartları değişmeli
Bu anket 11 saat 59 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu 'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

Taşınma maliyeti 200 bin TL yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı 2

"EV SAHİBİNİN İSTEDİĞİ ZAM ORANINI KABUL ETMEYİ TERCİH EDİYORLAR"

Emlakçı Baharcan Polat, "Sözleşmelerini yenilemeyi tercih ediyorlar" derken Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kaş ise "Kira artış dönemi gelen ve kontrat yenilemesi gelen kiracılar yeni bir eve taşınmak yerine mevcut evlerinde kalıp ev sahibinin istediği zam oranını kabul etmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı. Bunun nedeninin ise kira artışıyla yeni eve taşınırken yapılacak masrafların karşılaştırılması olduğu belirtildi. Bununla ilgili bir örnek de verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük emekliye zam haberini verdi Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Taşınma maliyeti 200 bin TL yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı 3

"BİR TAŞINMANIN MALİYETİ 200 BİNİ BULUYOR"

Nilüfer Kaş "Mesela İstanbul'da ortalama 35.000 TL olan kiralardan yola çıkarsak iki kira depozito 70.000 TL.
Bir kira bedeli komisyon 35.000 TL. Aynı semtte taşınıyorsanız nakliye ücreti 25.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor" dedi. Boya badana yaptırmak 20.000 liradan başlarken evin bakım ve temizliği de en az 7.000 TL tutuyor. Devamında Kaş "Gördüğünüz gibi bir taşınmanın maliyeti 35.000 TL kirası olan bir daire için yaklaşık 200 bini buluyor" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece 3'te bile sattığı oldu: Kilosu 5500 TL 'Talep arttı' Gece 3'te bile sattığı oldu: Kilosu 5500 TL 'Talep arttı'

Taşınma maliyeti 200 bin TL yi bulunca kiracılar o yönteme başvurmaya başladı 4

"KİRACILAR BU DURUMA SICAK BAKIYORLAR"

Polat ise "Mevcut durumu korumanın 20 ile 50 bin lira arasında değişmesi artıya geçirdikleri için kiracılar bu duruma sıcak bakıp yerlerini değiştirmemeyi tercih ediyorlar" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ocak'ta resmen başlıyor! Bir sigaranın cezası 24 bin TL1 Ocak'ta resmen başlıyor! Bir sigaranın cezası 24 bin TL
Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığıCanlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Kiracı Kira ev sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.