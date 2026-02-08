Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Tavuk üreticileri ve satıcıları ramazan öncesi fiyatlar için yaklaşık yüzde 15'lik bir zam kararı almıştı. Bu zam kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! TAVUK İHRACATI DURDURULACAK

NTV'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Buna göre bakanlık tavuk ihracatını yarından itibaren durduracak.

İLAVE TEDBİRLER DE GELEBİLİR

Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.