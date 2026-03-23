Tek tek hesapladı: Tam zamanlı sigortaya Yargıtay’dan ezber bozan karar!

Ankara’da bir apartmanda 17 yıldan beri apartman görevlisi olarak çalışan bir vatandaş sigortasız çalıştırıldığı iddiası ile yargıya başvurdu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise binlerce apartman yönetimi ve konut görevlisini ilgilendiren bir karara imza attı. SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, karar ile ilgili detayları açıkladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu binlerce apartman yönetimi ve konut görevlisini ilgilendiren ‘sigortalılık hizmet tespiti’ davalarında emsal niteliğinde bir yaklaşıma imza attı. Ankara’da 17 yıldan beri apartman görevlisi olarak çalışan bir vatandaş sigortasız çalıştırıldığı iddiası ile yargıya başvurdu.

MAHKEME ‘TAM ZAMANLI’ KARARI VERDİ

Yerel mahkeme aşamasında ilk önce ‘kısmi süreli’ ardından ‘tam zamanlı’ kararında direndi. İlk Derece Mahkemesi, gün içinde yapılan servislerin ‘tam gün mesai’ için yeterli olduğuna karar verdi. Mahkeme, apartman görevlisinin iş hayatı ile özel hayatının iç içe geçtiğini belirtti. İstinaf dairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise dosyada SGK’yı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında konu ile ilgili detayları açıkladı.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Yargıtay binanın kaç daireli olduğunu sorarak çalışma süresinin ne kadar sürdüğünün cevabını aradı. Karataş, Hukuk Genel Kurulu’nun (HGK), kararındaki yaklaşımı ise şu sözlerle anlattı:

“Genel Kurul, tanıkların "Onu çalışırken gördüm" beyanının, çalışmanın süresini kanıtlamaya yetmeyeceğini vurguladı. Sosyal güvenlik hukukunda sigortalılığın oluşması için sadece kâğıt üzerinde değil, fiilen ve tam süreli bir çalışmanın varlığı şarttır.
Mahkemelerin en çok düştüğü hata olan ‘kapıcı hep oradadır, o hâlde tam gün çalışır’ mantığı HGK tarafından reddedildi. Kararda; konutun büyüklüğü, bağımsız bölüm sayısı (daire sayısı) ve ortak alanların genişliği dikkate alınmadan verilen "tam gün" kararlarının hatalı olduğu belirtildi. 8 daireli bir yerde kapıcının boş vaktinin, iş vaktinden çok daha fazla olabileceği gerçeği hukuki bir zemin kazandı”

45 SAATİN ALTINDA ÇALIŞIYORSA…

HGK, 45 saatlik mesainin 30 ve altındaki çalışmaların part time kabul edilmesi gerektiğini netleştirdi. Yani bir apartman görevlisi 2 saat çalışıyorsa bu çalışma ayda 10-15 güne tekabül ettiği belirtildi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

