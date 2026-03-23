Tek tek hesapladı: Tam zamanlı sigortaya Yargıtay’dan ezber bozan karar!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu binlerce apartman yönetimi ve konut görevlisini ilgilendiren ‘sigortalılık hizmet tespiti’ davalarında emsal niteliğinde bir yaklaşıma imza attı. Ankara’da 17 yıldan beri apartman görevlisi olarak çalışan bir vatandaş sigortasız çalıştırıldığı iddiası ile yargıya başvurdu.

MAHKEME ‘TAM ZAMANLI’ KARARI VERDİ

Yerel mahkeme aşamasında ilk önce ‘kısmi süreli’ ardından ‘tam zamanlı’ kararında direndi. İlk Derece Mahkemesi, gün içinde yapılan servislerin ‘tam gün mesai’ için yeterli olduğuna karar verdi. Mahkeme, apartman görevlisinin iş hayatı ile özel hayatının iç içe geçtiğini belirtti. İstinaf dairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise dosyada SGK’yı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında konu ile ilgili detayları açıkladı.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Yargıtay binanın kaç daireli olduğunu sorarak çalışma süresinin ne kadar sürdüğünün cevabını aradı. Karataş, Hukuk Genel Kurulu’nun (HGK), kararındaki yaklaşımı ise şu sözlerle anlattı:

“Genel Kurul, tanıkların "Onu çalışırken gördüm" beyanının, çalışmanın süresini kanıtlamaya yetmeyeceğini vurguladı. Sosyal güvenlik hukukunda sigortalılığın oluşması için sadece kâğıt üzerinde değil, fiilen ve tam süreli bir çalışmanın varlığı şarttır.

Mahkemelerin en çok düştüğü hata olan ‘kapıcı hep oradadır, o hâlde tam gün çalışır’ mantığı HGK tarafından reddedildi. Kararda; konutun büyüklüğü, bağımsız bölüm sayısı (daire sayısı) ve ortak alanların genişliği dikkate alınmadan verilen "tam gün" kararlarının hatalı olduğu belirtildi. 8 daireli bir yerde kapıcının boş vaktinin, iş vaktinden çok daha fazla olabileceği gerçeği hukuki bir zemin kazandı”

45 SAATİN ALTINDA ÇALIŞIYORSA…

HGK, 45 saatlik mesainin 30 ve altındaki çalışmaların part time kabul edilmesi gerektiğini netleştirdi. Yani bir apartman görevlisi 2 saat çalışıyorsa bu çalışma ayda 10-15 güne tekabül ettiği belirtildi.