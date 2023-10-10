Tesla'nın yeni fabrikası için 'Manisa' detayı! "Elon Musk Türkiye'de arsa bakıyor" iddiası gündem yarattı

New York, Teksas, Nevada, Kaliforniya, Çin ve Almanya’da da birer tane olmak üzere toplam altı fabrikası bulunan ve yedinci fabrikasının inşaası Meksika'da devam eden Tesla, yeni bir fabrika kurma kararı aldı.

TESLA'NIN YENİ FABRİKASI TÜRKİYE'DE Mİ KURULACAK?

Tesla’nın 8. fabrikasını nerede kuracağı tüm dünyada merak konusu olurken, dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın; Tesla'nın sekizinci fabrikası için Türkiye'yi gündemine aldığı iddia edildi.

'ELON MUSK ARSA BAKMAYA BAŞLADI' İDDİASI

Konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmezken, Musk'ın Türkiye'den arsa baktığı konuşulmaya başlandı.

'MANİSA' DETAYI GÜNDEM OLDU

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, Musk'ın fabrika için Manisa'yı değerlendirmeye aldığı iddia edildi. 3 sene önce Volkswagen’in yatırımdan son anda vazgeçtiği Manisa'daki dev arazinin Tesla'ya verilmesinin masada olduğu belirtiliyor.