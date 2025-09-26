FİNANS

THY duyurdu: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50’si kesin, 25’i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi. Öte yandan THY ayrıca 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeler yaptı.

Ezgi Sivritepe

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

150 ADET 737 MAX İÇİN SONA YAKLAŞILDI

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarılıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.

2035 HEDEFİ BELLİ OLDU

THY, ilgili siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirketin operasyonel verimliliğinin artması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

THY'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

