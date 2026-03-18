THY, Londra Stansted uçuslarına başladı!

Türk Hava Yolları (THY ) İngiltere’nin başkenti Londra’da Heathrow ve Gatwick’ten sonra Stansted Havalimanı’na tarifeli seferlere başladığını duyurdu.

Haftada 15 frekans sefer gerçekleştireceği yeni Stansted destinasyonunun eklenmesiyle Türk Hava Yolları’nın Birleşik Krallık’taki operasyon ağı; Londra Heathrow, Londra Gatwick, Birmingham, Manchester ve Edinburgh’un ardından altıya yükseldi. Dublin seferleriyle değerlendirildiğinde, havayolunun Birleşik Krallık ve İrlanda toplam haftalık frekansı yaz tarifesi kapsamında 168’e ulaşacak.

Londra Stansted Havalimanı’nda gerçekleşen hat açılış töreninde Türk Hava Yolları ve havalimanı yöneticileri yeni hattın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YOLCULARA DAHA FAZLA SEÇENEK'

Türk Hava Yolları Orta Kuzey Avrupa Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, yeni hatta ilişkin şunları söyledi:

“Birleşik Krallık, Türk Hava Yolları açısından stratejik öneme sahip pazarlardan biri olmayı sürdürüyor. Londra Stansted seferlerimizin başlamasıyla birlikte Londra’daki üçüncü havalimanında varlık göstererek yolcularımıza daha fazla seçenek sunuyor, İstanbul üzerinden 357 noktaya ulaşan uçuş ağımıza erişimi güçlendiriyoruz. Yeni hattımızın bölgedeki talebe cevap verirken ticari ve turistik hareketliliğe de katkı sağlayacağını öngörüyoruz:”

POWELL: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Londra Stansted Havalimanı Yönetici Direktörü Gareth Powell ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türk Hava Yolları’nı Londra Stansted’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, havalimanımız açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. İstanbul güçlü bir destinasyon olmasının yanı sıra, Londra Stansted hattının eklenmesiyle Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağı 357 noktaya ulaşırken, yolcularımıza Asya, Afrika, Avustralya ve çok daha fazla noktaya erişim imkanı sunulacak.”

Londra Stansted seferleriyle Türk Hava Yolları, Birleşik Krallık’taki uçuş ağını daha da güçlendirirken, yolcularına İstanbul aktarmalı olarak 357 noktaya ulaşan geniş küresel ağına erişim imkanı sağlayacak.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
