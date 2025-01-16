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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! O mavi renkli gömlek için toplatma kararı alındı! Bakın içinde hangi madde bulundu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.01.2025 17:40
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) güncellemeye devam ediyor. Oyuncakların ardından şimdi de mavi renkli erkek gömleğinde limitin üzerinde kurşun bulunması nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı ifşa etti! O mavi renkli gömlek için toplatma kararı alındı! Bakın içinde hangi madde bulundu...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan ürünleri tek tek ifşa etmeye devam ederken bir yandan Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri yayınlıyor.

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Geçtiğimiz günlerde 2 oyuncak için piyasadan toplatma kararı alınmıştı. Bunlardan biri "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, diğeri de "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak olmuştu. Her iki ürün için de piyasaya arz yasaklandı ve toplatılma kararı verilmişti.

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

GÖMLEKTE KANSEROJEN MADDE BULUNDU!

Caizen markasına ait mavi renkli erkek gömleği için 'limitin üzerinde kurşun barındırıyor' uyarısında bulunan Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve hakkında toplatma kararı verildiğini açıkladı.

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Kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildi.

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Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni... Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni...
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Ticaret Bakanlığı gömlek bakanlık
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