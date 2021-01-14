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TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini belirterek, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar’’ dedi.

TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

Bankalara, ’reel sektöre sırtınız dönmeyin’ çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır.

Anadolu’nun dört bir tarafında, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkemizin milli servetidir ve korunmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır.

'DAHA SORUMLU BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ'

Öte yandan, kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar.

Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar.
Ayrıca pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız.

'REEL SEKTÖRE SIRTINIZI DÖNMEYİN'

Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım”.

(İHA)

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