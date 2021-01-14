TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

Bankalara, ’reel sektöre sırtınız dönmeyin’ çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır.

Anadolu’nun dört bir tarafında, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkemizin milli servetidir ve korunmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır.

'DAHA SORUMLU BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ'

Öte yandan, kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar.