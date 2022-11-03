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TOGG'a renk talebi! Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor

03.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtaya ihraç edilen ‘ Elazığ Vişne Mermeri’, rengiyle ve dokusuyla 60 ülkedeki seçkin mekanları 40 yıldır süslüyor. Beyaz Saray, Kabe, Dubai ile Palmiye Adalarındaki lüks otel ve mağazalar gibi birçok seçkin mekana ‘Elazığ Vişne Mermeri ‘gönderen Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, hiçbir alternatifi olmayan bu rengi TOGG’da görmek istediklerini söyledi.

TOGG'a renk talebi! Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor

Dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtaya ihraç edilen ‘ Elazığ Vişne Mermeri’, rengiyle ve dokusuyla 60 ülkedeki seçkin mekanları 40 yıldır süslüyor. Beyaz Saray, Kabe, Dubai ile Palmiye Adalarındaki lüks otel ve mağazalar gibi birçok seçkin mekana ‘Elazığ Vişne Mermeri ‘gönderen Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, hiçbir alternatifi olmayan bu rengi TOGG’da görmek istediklerini söyledi.

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Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli akıllı otomobil TOGG'un renkleri geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. TOGG'un Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimli renk seçenekleriyle üretileceği açıklandı.

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Renklerin belirlenmesiyle birlikte Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtadaki 60 farklı ülkeye ihraç edilen ‘Vişne Mermeri’ rengini TOGG’da görmek istediklerini belirtti.

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Ayrıca, çok sayıda Elazığlı vatandaş da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Vişne Çürüğü’ renginde TOGG'un olmasını istedi.

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Diker, “ Vişne Mermeri dünyada tek, sadece Elazığ’da çıkıyor. Rengiyle, dokusuyla dünyada hiçbir alternatifi yok. Mekke’de, Beyaz Saray’da ve dünyanın en lüks mekanlarında Elazığ Vişne Mermeri kullanıldı. Şuan yerli ve milli aracımız TOGG’da da Elazığ vişne mermerinin rengini görmek isteriz” dedi. (İHA)

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Elazığ togg

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