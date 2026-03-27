TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için heyecan dorukta. Bakan Murat Kurum bayram sonrası kura çekiminin gerçekleşeceğini açıklamıştı. Öte yandan başvurusu kabul edilen adayların isim listeleri erişime açıldı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Cansu Çamcı

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen sosyal konut hamlesinde sıra İstanbul’a geldi. Megakentte, konutların hangi bölgelerde yükseleceği ve kura sonuçlarının ne zaman ilan edileceği en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen tören öncesinde, adaylar TOKİ'nin açıkladığı listelerden kuraya katılmaya hak kazanıp kazanmadığını kontrol ediyor. 100 bin ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan bu süreçte, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile asil ve yedek isim listeleri kesinleşecek.

İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi için takvimde bayram sonrası işaret edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada kura çekimlerinin bayramdan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda kura tarihinin önümüzdeki günlerde netleştirilerek TOKİ'nin resmi hesaplarından duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından İstanbul TOKİ sonuçlarının aynı gün veya kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Daha önceki illerde uygulanan sistem doğrultusunda, asil ve yedek hak sahipleri listesi hızlı şekilde yayımlanıyor.

Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Ayrıca kura çekimi süreci YouTube canlı yayınları üzerinden izlenebilecek ve sonuçlar anlık olarak takip edilebilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun, şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirlenen alanlara yapılması planlanıyor. Projenin detaylarına göre konutlar, yatay mimari anlayışıyla ve mahalle kültürünü destekleyen bir yapı modeliyle hayata geçirilecek.

1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek konutların, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olması hedefleniyor.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projeye ilişkin açıklamalara göre ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Teslimler etaplara göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahipleri için taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak. Peşinat ödemeleri ise sözleşme aşamasında ilgili bankalara yapılacak.

