Trendyol Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu

Çinli e-ticaret platformu Alibaba’nın ortak olduğu Trendyol tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti.

Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "Decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdi. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu.

ÜÇ YIL ÖNCE 1 MİLYAR DOLARDI

Trendyol Nisan 2021’de gerçekleştirdiği sermaye artışı ile mevcut ortağı Alibaba'dan 350 milyon dolar yatırım almış ve şirket değerlemesi 9,4 milyar dolara yükselmişti.

Yüzde 86,50’lik hissesi Çinli e-ticaret ve bilişim devi Alibaba'ya ait olan Trendyol, 2018 yılında Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahipti. 3 yılda şirket değerini katladı.

Kaynak: AA



