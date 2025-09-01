FİNANS

Trump'ın odasındaki detay dünyanın dilinde! Baştan sona altın ile donattı: Tüm masraflar cebinden...

Attığı her adımla gündem yaratan ABD Başkanı Donald Trump şimdi ise dünya liderlerini ağırladığı Oval Ofis'teki odasıyla geniş yankı uyandırdı. Trump'ın ikinci dönemini gören odadaki 'altın' değişim dikkatlerden kaçmadı. Odasını baştan başa altın detaylarla donatan Donald Trump'ın tüm masrafları cebinden karşılaması dünya çapında ses getirdi.

Ocak ayında Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı koltuğuna oturmasıyla başlayan ikinci Trump döneminde sadece ülke ülke ekonomisi ve siyaseti değil, Beyaz Saray'ın kalbi olarak nitelenen Oval Ofis'te de köklü değişimler gerçekleşti. Siyasete iş dünyasından gelen Donald Trump, gayrimenkul ve otelcilik geçmişinden esinlenerek odanın dekorasyonuna kendi deyimiyle “Trump dokunuşları” kattı.

"ALTIN ÇAĞI" DİYEN DE VAR "GÜREŞÇİNİN SOYUNMA ODASI" DİYEN DE

NTV'de yer alan habere göre; özellikle altın detaylarla yapılan yenilikler, kimileri tarafından “Amerika’nın yeni altın çağı” olarak övülürken, kimileri içinse “bir güreşçinin soyunma odası” benzetmesine yol açtı.

MASRAFLAR TRUMP'IN CEBİNDEN

Fox News’e Oval Ofis’i gezdirirken altın boyaları anlatan Trump, çalışmalarını “Odaya biraz hayat gerekiyordu” diyerek savundu. Aylar içinde tavan, kapı çerçeveleri ve şömineye kadar yayılan “altınlaşma” süreci hız kazandı. Kapı içlerindeki kabartmalı melek figürleri bile altına boyandı.

Masaüstünü kaplayan altın kupalar, vazolar ve hatta Trump imzalı bardak altlıkları dikkat çekiyor. Beyaz Saray sözcüsü, tüm masrafların “Trump’ın kendi cebinden” karşılandığını vurguladı.

DUVAR TABLOLARI GİTGİDE ARTTI

Trump ayrıca duvarlardaki tablo sayısını artırarak 20’ye yaklaştırdı. Biden döneminde altı, Obama döneminde ise yalnızca iki başkan portresi bulunuyordu.

Odada ayrıca Trump ailesinin fotoğrafları, Bağımsızlık Bildirgesi’nin bir kopyası ve ziyaretçilerden gelen hediyeler yer alıyor. Bunların arasında Fifa Kulüpler Dünya Kupası kupası da var.

Trump’ın dekorasyon tercihlerinin ilham kaynağı, Versailles Sarayı’nın ünlü Aynalı Galerisi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinin balo salonunu da buradan esinlenerek yaptığını daha önce dile getirmişti.

OBAMA DÖNEMİNDE OVAL OFİS SON DERECE SADEYDİ

Beyaz Saray’da her başkanın dekorasyonda kendi tercihlerini öne çıkarması uzun bir gelenek. Ancak Trump’ın Oval Ofis’i Mar-a-Lago tarzına yaklaştırması, bu geleneği şimdiye dek hiç olmadığı kadar değiştirdi.

Obama için Oval Ofis’in en anlamlı parçası, üzerine ünlü liderlerin sözlerinin işlendiği el yapımı dev halıydı.

1 DOLARA SATILAN AKSESUARLARA BENZETİLDİ

Beyaz Saray, Trump’ın altın işlemeleri için Florida’dan özel olarak getirttiği 70 yaşındaki marangoz John Icart’ın katkılarını “altın çağ için altın ofis” diye tanımladı.

Gazeteci Jon Keegan ise duvarları süsleyen kabartmaların, Çin merkezli bir sitede 1 dolara satılan “köpük aksesuarlarla” neredeyse aynı göründüğüne dikkat çekti.

ALTIN REKORDAN REKORA KOŞUYOR

Son günlerde hızla yükselen altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugün (1 Eylül) gram altın 4614 TL ile en yüksek seviyesini görürken saat 09.42 itibarıyla 4612 TL seviyesinde seyretti. Diğer yandan ons altın da 3484 dolar seviyesi ile 3500 dolara oldukça yaklaştı.

