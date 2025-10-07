FİNANS

Tüm kalemler değişiyor! Pasaport, ehliyet, MTV, yemek ücreti, trafik cezası... İşte fiyatlar

2025 yılına ait 'Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla beraber 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, ulaşım ücretleri ve MTV fiyatlarına kadar pek çok kalemde ücretler yükselecek. İşte kalem kalem tüm tahmini hesaplar...

Hande Dağ

2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yılın sonuna az bir süre kala vatandaşlar, "Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar artacak?" sorularına yanıt arıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı da belli oluyor. Buna göre; vergi, harç, cezalar, çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri gibi çok sayıda kalemde değişiklik yaşanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl yüzde 43,93 olarak açıklanmış olan oranın bu yıl yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor. Öte yandan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle artırılıp azaltılabiliyor.

ÇOK SAYIDA KALEMDE DEĞİŞİKLİK

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla beraber vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi çok sayıda kalemde değişiklik olacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek.

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Halen en düşük 240 TL + KDV olarak uygulanan yemek kartı ücretlerinin Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde KDV hariç 295.2 liraya çıkması bekleniyor.

EHLİYET HARCI VE PASAPORT HARCI

Mevcutta 5678,6 TL olan B ehliyet harcı, tahmini yüzde 23 artışla 6984,7 TL'ye çıkmasının da beklentiler arasında olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra 15 TL'lik ehliyet yenilemenin tahmini yüzde 23 artışla 18,5 TL'ye, 340 TL'lik yeni ehliyetleri yenilemenin tahmini yüzde 23 artışla 418,2 TL'ye, 1420 TL'lik değerli kağıt bedelinin tahmini yüzde 23 artışla 1746,6 TL'ye, 2359,4 TL'lik 6 aylık pasaport harcının tahmini yüzde 23 artışla 2902,1 TL'ye, 1135 TL'lik pasaport defter değerinin tahmini yüzde 23 artışla 1396,1 TL'ye, 185 TL'lik değiştirme nedeniyle kimlik kartı ve kimlik kartı kayıp bedelinin tahmini yüzde 23 artışla 227,6 TL'ye çıkması beklentiler arasında.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

İşverenler tarafından çalışanlara servis imkanı sağlanmadığı hallerde, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Söz konusu rakamın 155 lira olması beklentiler arasında.

TRAFİK CEZALARI

Öte yandan mevcutta 2167 TL olan kırmızı ışık cezasının tahmini yüzde 23 artışla 2665,41 TL, 2168 TL'lik telefonla konuşma cezasının tahmini yüzde 23 artışla, 2666,64 TL, 46393 TL'lik drift cezasının tahmini yüzde 23 artışla 57063,39 TL, 2168 TL'lik muayenesiz araç kullanma cezasının tahmini yüzde 23 artışla 2666,64 TL, 993 TL'lik U dönüşü cezasının tahmini yüzde 23 artışla 1221,39 TL olmasının da beklentiler arasında olduğu aktarılıyor.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI

Diğer yandan kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025'te bu tutar 47 bin TL iken, tahmin olarak yüzde 23 oranında artması halinde kira istisnasının 57 bin 810 TL'ye çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor)

MTV

Örneğin; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için 1.1.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen, motor silindir hacmi 1301 - 1600 cm3'e kadar olup, taşıt değeri 455.300'ü aşanlarda, 4-6 yaş için 7577 TL olan yıllık vergi tutarının tahmini yüzde 23 artışla 9320 TL olmasının beklentiler arasında olduğu kaydedildi.

BEYAN SINIRI

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin TL'den 405 bin 900 TL'ye çıkması da beklentiler arasında.

Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurt dışı banka faiz geliri gibi) ise 18 bin TL'den 22 bin 140 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutarın da 120 bin TL'den 147 bin 600 TL'ye çıkması da beklentiler içinde.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınırın da 9 bin 900 TL'den 12 bin 177 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025'te 37 bin TL olmuştu. Yüzde 23 artması tahmin edildiğinde söz konusu rakamın 45 bin 510 TL olması bekleniyor.

Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024'te ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin TL'lik kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 217 bin 700 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Diğer yandan binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor.

ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli (2025 yılı için) 1 milyon 100 bin TL'yi, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı (yine 2025 yılı için) 2 milyon 100 bin TL'yi aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar kazançtan indirilebiliyor. Söz konusu sınırlar 2025'te sırasıyla 1 milyon 353 bin ve 2 milyon 583 bin TL olarak uygulanacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

IMEI kayıt ücretinin de 45 bin 614 TL'den 56 bin TL seviyelerine yükselmesi beklentiler arasında.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harcı son olarak 1000 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması durumunda ise 1230 TL'ye çıkması bekleniyor.

