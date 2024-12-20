TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti! Canlı yayında 'Beklentim arttı' diyerek oran verdi

Asgari ücret zammı için pazarlık masasında bulunan TÜRK-İŞ zam talebini kamuoyuyla paylaştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 2025 asgari ücret taleplerinin 29 bin 589 TL olduğunu duyurdu. İşçi kesiminin zam beklentisinin yaklaşık 30 bin TL olmasıyla birlikte, asgari ücret hesapları da yeniden değişti. Zam pazarlığı sürerken beklentiler yükseldi. Prof. Dr. Ege Yazgan canlı yayında yaptığı açıklamada "Benim beklentim de yüzde 35'in üzerine çıktı" diye konuştu. İşte detaylar...

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ: 29 BİN 583 TL

Asgari ücret zammı için artık son viraj dönüldü. Zam pazarlığı masasında rakam konuşulmayınca TÜRK-İŞ gelen baskıya dayanamadı ve ilk rakamı kamuoyuyla paylaştı. Dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında bir zam pazarlığı olmayınca TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti. Herkesin merak ettiği sorıya yanıt veren Atalay, TÜRK-İŞ'in asgari ücret zam talebinin; yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu.

TİSK'İN ZAM TEKLİFİ NE OLACAK?

TÜRK-İŞ'ten gelen 30 bin TL'ye yaklaşan zam talebi sonrası gözler masanın diğer ucunda bulunan işveren ve hükümet temsilcilerine çevrildi. Şimdi herkes işveren temsilcisi TİSK'in asgari ücret zam teklifinin ne olacağını merak ederken hesaplar da değişti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM HEABI DEĞİŞTİ, BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Asgari ücret zam beklentisi TÜRK-İŞ'in verdiği rakam sonrası yükseldi. Ekol TV'de canlı yayına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan da beklentilerim arttığına dikkat çekti.

YÜZDE 45'LERE ÇIKTI

Yazgan, asgari ücret zam beklentilerinin yüzde 40'ın üzerine çıkarak yüzde 45'lere geldiğini savundu.

"BENİM DE BEKLENTİM 35'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yazgan, kendisinin asgari ücret beklentisinin ise yüzde 35'in üzerine çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Yazgan şöyle konuştu:

"Benim beklentim yüzde 35'ler civarındaydı. Yüzde 40'ların üzerine çıkacağı beklentisi bir hayli düşüktü. Son görüşmenin ardından 40'ın da üzerine çıkıp 45'lere doğru gelir miyiz? Bu tamamen geçmiş enflasyonun telafisi şeklinde olması bile beklentilerin dışındaydı. Benim de beklentim 35'in üzerine çıktı."