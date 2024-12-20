FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti! Canlı yayında 'Beklentim arttı' diyerek oran verdi

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti! Canlı yayında 'Beklentim arttı' diyerek oran verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.12.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK-İŞ asgari ücret zammı için 29 bin 583 TL'yi işaret etti, asgari ücret zam hesapları değişti. Gözler işveren kesimini temsilen pazarlık masasında olan TİSK'in asgari ücret teklifine çevrilirken; işçi kesiminden gelen 30 bin TL'ye yakın zam beklentisi, tahminleri de yükseltti. Canlı yayında TÜRK-İŞ'in zam teklifini değerlendiren Prof. Dr. Ege Yazgan "Benim beklentim de yükseldi" diyerek oran verdi.

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti! Canlı yayında 'Beklentim arttı' diyerek oran verdi

Asgari ücret zammı için pazarlık masasında bulunan TÜRK-İŞ zam talebini kamuoyuyla paylaştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 2025 asgari ücret taleplerinin 29 bin 589 TL olduğunu duyurdu. İşçi kesiminin zam beklentisinin yaklaşık 30 bin TL olmasıyla birlikte, asgari ücret hesapları da yeniden değişti. Zam pazarlığı sürerken beklentiler yükseldi. Prof. Dr. Ege Yazgan canlı yayında yaptığı açıklamada "Benim beklentim de yüzde 35'in üzerine çıktı" diye konuştu. İşte detaylar...

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ: 29 BİN 583 TL

Asgari ücret zammı için artık son viraj dönüldü. Zam pazarlığı masasında rakam konuşulmayınca TÜRK-İŞ gelen baskıya dayanamadı ve ilk rakamı kamuoyuyla paylaştı. Dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında bir zam pazarlığı olmayınca TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti. Herkesin merak ettiği sorıya yanıt veren Atalay, TÜRK-İŞ'in asgari ücret zam talebinin; yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu.

ASFASGAG

TİSK'İN ZAM TEKLİFİ NE OLACAK?

TÜRK-İŞ'ten gelen 30 bin TL'ye yaklaşan zam talebi sonrası gözler masanın diğer ucunda bulunan işveren ve hükümet temsilcilerine çevrildi. Şimdi herkes işveren temsilcisi TİSK'in asgari ücret zam teklifinin ne olacağını merak ederken hesaplar da değişti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM HEABI DEĞİŞTİ, BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Asgari ücret zam beklentisi TÜRK-İŞ'in verdiği rakam sonrası yükseldi. Ekol TV'de canlı yayına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan da beklentilerim arttığına dikkat çekti.

AFASGFAG

YÜZDE 45'LERE ÇIKTI

Yazgan, asgari ücret zam beklentilerinin yüzde 40'ın üzerine çıkarak yüzde 45'lere geldiğini savundu.

"BENİM DE BEKLENTİM 35'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yazgan, kendisinin asgari ücret beklentisinin ise yüzde 35'in üzerine çıktığını söyledi.

FSDFGSG

Prof. Dr. Yazgan şöyle konuştu:

"Benim beklentim yüzde 35'ler civarındaydı. Yüzde 40'ların üzerine çıkacağı beklentisi bir hayli düşüktü. Son görüşmenin ardından 40'ın da üzerine çıkıp 45'lere doğru gelir miyiz? Bu tamamen geçmiş enflasyonun telafisi şeklinde olması bile beklentilerin dışındaydı. Benim de beklentim 35'in üzerine çıktı."

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

 'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

 Milyonları ilgilendiriyor: 31 Aralık son tarih! Uzman isim uyardı

Milyonları ilgilendiriyor: 31 Aralık son tarih! Uzman isim uyardı

 En düşük emekli maaşı için net formül! Sınır o rakam 'Seyyanen...'

En düşük emekli maaşı için net formül! Sınır o rakam 'Seyyanen...'

'Bir rakam sızdırdılar' diyerek sordu! Erdursun yeni zamlı maaşları tek tek açıkladı

'Bir rakam sızdırdılar' diyerek sordu! Erdursun yeni zamlı maaşları tek tek açıkladı

 Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Zam asgari ücret 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapalı kapılar ardında konuşulanlar ilk kez duyulacak

Kapalı kapılar ardında konuşulanlar ilk kez duyulacak

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon sinyali!

Et fiyatları el yakınca hükümete seslendi!

Et fiyatları el yakınca hükümete seslendi!

TÜRK-İŞ sonrası ABD'li bankanın asgari ücret tahmini

TÜRK-İŞ sonrası ABD'li bankanın asgari ücret tahmini

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.