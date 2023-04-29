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TÜRK-İŞ duyurdu: Açlık sınırı 10 bin lirayı aştı! Sadece kırmızı ete bir ayda 50 TL zam...

29.04.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK-İŞ'in nisan ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin TL'yi aşarken kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 33 bin TL'ye yükseldi. Son aylarda gelen fiyat artışları ile dikkat çeken kırmızı ette ise bir aydaki zam oranının 50 lira olduğu belirtildi. TESK Genel Başkanı Palandöken ise kasaplar için ESK'den ucuz et talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ duyurdu: Açlık sınırı 10 bin lirayı aştı! Sadece kırmızı ete bir ayda 50 TL zam...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı mart ayında 9 bin 590 TL iken nisanda 10.135,50 TL'ye çıktı. Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise martta 31 bin 240 TL iken nisanda 33 bin TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise nisanda 13 bin 165 TL’ye ulaştı.

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SADECE GIDADA YÜZDE 5'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında artmış oldu. Dört aylık değişim oranı yüzde 24,65 oranında olurken, son 12 aylık değişim oranı ise yüzde 90,38 olarak öne çıktı. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 115,74 olarak hesaplandı.

ET, TAVUK, BALIK FİYATLARI ARTTI

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta yüksek fiyat artışları yaşandı. Ortalamada ilk kez balık 140 TL'yi, dana eti 300 TL'yi, kuzu eti ise 350 TL'yi geçerek rekor kırdı, yumurtanın tanesi 3,5 TL'ye dayandı. Bir ayda balık, kuzu, dana, tavuk, yumurta fiyatı sırasıyla yüzde 9, yüzde 21, yüzde 25, yüzde 11, yüzde 3 zamlandı.

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SEBZE VE MEYVEDE AYLIK YÜZDE 15-20 ARTIŞ

Bir ayda pirinç ve un fiyatlarında sınırlı düzeyde artış gözlemlendi. Bulgur yüzde 4, makarna yüzde 5 zamlandı. İrmik fiyatı yüzde 4 düştü. Ramazan ayı sonrası, Ankara'da ekmek fiyatı bu ay değişmedi.

Taze sebze-meyve grubunda ise, semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları sırasıyla yüzde 20, yüzde 15 arttı.

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KIRMIZI ETE BİR AYDA 50 TL BİRDEN ZAM

Yazılı açıklamada, ücretlilerin satın alma güçlerinin enflasyon nedeniyle aşındığı belirtilerek, “Yapılması gereken zorunlu harcamaları karşılamakta yetersiz kalan ücret gelirleri nedeniyle hayat pahalılığı dar gelirlinin peşini bırakmıyor.” denildi.

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1,5 yıldan fazla süredir gıda enflasyonunun yüksek seyrettiğinin ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum sabit gelirlilerin ücret ve maaşlara yapılan zamlara rağmen büyümeden pay almak bir yana alım gücünü düşürüyor. Buna bağlı olarak örneğin son bir ayda ortalama 50 TL, son bir yılda yüzde 150 artan kırmızı eti tüketmek düşük gelirli vatandaşlar için mümkün olmuyor. Sadece hayvansal ürünler değil mutfakta en fazla tüketilen gıdalardan kuru soğan ve patates fiyatları da son bir yılda iki katına kadar artmış durumda. Üstelik dünyada gıda fiyatları BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre bir yıldır aralıksız her ay düşerek yüzde 20 azalmış olmasına rağmen Günümüzde temel sorun geçim sıkıntısıdır. Gıda alışverişlerinde bile kilogramdan, grama ve tane ile alışverişe göre hayatını idame ettirmek durumunda kalmış olan vatandaş, temel tüketimlerinden daha fazla kısamaz hale gelmiştir.”

TESK BAŞKANI'NDAN KIRMIZI ET İÇİN ESK'YA ÇAĞRI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından perakendeciler için uygulanan karkas et fiyatlarının kasaplar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et açlık ve yoksulluk sınırı

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