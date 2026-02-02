FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'deki pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki yolcu ve kargo uçağı sayısının 2025 sonunda 800'e yükseldiğini bildirerek, "Toplam pilot sayımız bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2025 yılı verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü büyüme kaydettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu coğrafi avantajı doğru okuyarak havacılık politikalarına yön verdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Bakanlık olarak havacılıkta çok hızlı ve başarılı büyüme dönemi başlattıklarına işaret ederek, "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hava ulaştırma anlaşması sayısı 2003 yılında 81 iken bugün 175'e çıktığını bildiren Uraloğlu, "2025 yılında 24 ülkeyle müzakere gerçekleştirdik, Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN UÇAK FİLOSU BÜYÜDÜ"

Uraloğlu, toplam havacılık işletmesi sayısı 2003 yılında 159 iken geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 187'lik artışla 457'ye yükseldiğini belirterek, 2025 sonu itibarıyla hava yolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesinin 46, genel havacılık işletmesinin 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğu bilgisini verdi.

Geçen yıl sonunda Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısı, 2025 sonu itibarıyla yüzde 394 artışla 800'e yükseldi. Ülkemizin uçak filosu 2003'ten bu yana yaklaşık 5 katına çıktı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yolcu ve kargo uçakları, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçlar da dahil olmak üzere hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını bildirdi.

"TOPLAM KOLTUK KAPASİTESİ ARTTI"

Yolcu taşımacılığındaki kapasite artışına da dikkati çeken Uraloğlu, "2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi yaklaşık 6 katına çıkarak 2025'te 157 bin 785'e ulaştı. Bu artış, iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdi. Yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan kargo kapasitesinin 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini ifade etti.

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de işaret eden Uraloğlu, "2025 yılı itibarıyla 26 bin 888 lisanslı personel görev yaptı. Toplam pilot sayımız önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı da yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigaraya dev zam kapıda! Tarih belli olduSigaraya dev zam kapıda! Tarih belli oldu
EKK toplantısı sonrası açıklamada işaret edildi: Reformlar hayata geçirilecekEKK toplantısı sonrası açıklamada işaret edildi: Reformlar hayata geçirilecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.