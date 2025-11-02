FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! Takibe düşen banka borçları rekor kırdı

Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri ekonomi. Vatandaşların çoğu borçlarını ödemekte zorluk çekerken, Türkiye'nin en borçlu illeri de belli oldu. Öte yandan bankaların takibe aldığı tutar son bir yılda neredeyse iki kat arttı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! Takibe düşen banka borçları rekor kırdı
Melih Kadir Yılmaz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise Türkiye'nin en borçlu illerini sıraladı. 2025'in 9 aylık verilerine göre en borçlu il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir Karaman oldu.

Karaman'da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı. Karaman'ın 12 bin 903 lirayla İstanbul ve 11 bin 462 lirayla Muğla izledi.

Türkiye nin en borçlu illeri belli oldu! Takibe düşen banka borçları rekor kırdı 1

Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli ise 9 bin 989 lirayla beşinci sırada yer aldı. Ödeme konusunda en az sıkıntı yaşayan il ise bin 702 liralık tutarla Muş oldu. Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü en hafif şehirler arasında yer aldı.

Nefes'in haberien göre Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’da bu rakam 582 bin 897 lirayı bulurken, Gaziantep 436 bin 827 lira, Antalya 383 bin 718 lira, Denizli ise 343 bin 533 lirayla öne çıktı.

Türkiye nin en borçlu illeri belli oldu! Takibe düşen banka borçları rekor kırdı 2

DOĞU VE GÜNEYDOĞ İLLERİ KREDİ BORCUNDA DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Doğu ve Güneydoğu illeri ise kredi borcunda en düşük seviyelerde kaldı. Bingöl, kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olurken, Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş da onu takip etti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR BİR YILDA YÜZDE 91 ARTTI

BDDK’nın 9 aylık raporuna göre bankaların takipteki alacakları bir yılda yüzde 91 arttı. Geçen yıl 263 milyar lira olan rakam, bu yıl 502 milyar lirayı aştı. Buna karşın, toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42’de kaldı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TAKİP ORANI YÜZDE 117'YE ÇIKTI

Geçim sıkıntısı çekenler nakit avansa sarıldı. Kredili mevduat hesapları bir yılda yüzde 83 artarak 660.9 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı borcu da yüzde 54 yükselip 2.5 trilyon lirayı geçti. Konut kredilerinde takip oranı yüzde 58 artarken, diğer tüketici kredilerinde bu oran yüzde 117’ye fırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi! 2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi!
Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026'da... "Birçok sektör canlanacak"Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026'da... "Birçok sektör canlanacak"

Anahtar Kelimeler:
Ankara borç para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.