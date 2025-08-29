FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin en köklü kurumu dijitalleşiyor! Sistem devreye alındı

Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu alımlarında rekabet, şeffaflık ve tasarrufun artırılması amacıyla devlete ürün tedarik edecek firmaların başvuru süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıyacak.

Türkiye'nin en köklü kurumu dijitalleşiyor! Sistem devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından DMO da uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetlerini dijitalleştiriyor. Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı e-Satış Portalı'nın daha etkin ve verimli işleyebilmesi için platforma dahil olmak isteyen tedarikçilere kolaylık sağlayacak.

Türkiye nin en köklü kurumu dijitalleşiyor! Sistem devreye alındı 1

ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK!

Bu kapsamda DMO, "Online Katalog Sistemi"ni devreye aldı. Kamu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz ve verimli şekilde yürütülmesi hedefiyle başlatılan yeni uygulamayla daha önce fiziki evrak süreçleriyle gerçekleştirilen başvuru işlemleri tamamen elektronik ortama taşınıyor.

HER AÇIDAN AVANTAJLI OLACAK!

Bu hedef doğrultusunda geliştirilen Online Katalog Sistemi sayesinde artık tedarikçiler, ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını sisteme kolayca yükleyebilecek. Uygulamayla daha fazla tedarikçi sisteme dahil olacağı için rekabet, tasarruf ve şeffaflık artışı sağlanacak.

Bu dönüşüm, zaman tasarrufu yanında değerlendirmelerin daha düzenli, hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.

Türkiye nin en köklü kurumu dijitalleşiyor! Sistem devreye alındı 2

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEN BAŞLADI

DMO, yeni sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı. Pilot projeyle hem tedarikçiler hem de kamu kurumları için süreçlerin daha erişilebilir ve etkin yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistem, tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılacak.
Türkiye nin en köklü kurumu dijitalleşiyor! Sistem devreye alındı 3

"HIZ VERİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DMO'nun, kamu hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli tedariki için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için tüm alanlarda dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz. Elektronik başvuru sisteminin tedarik süreçlerini hızlandırmasıyla sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak." dedi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)
LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.