Öğrenci ve gençlik şehri Konya, toplu ulaşımda sunduğu avantajlarla Türkiye genelinde öne çıkmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, 9 lira olarak uygulanan indirimli öğrenci ulaşım ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda bulunuyor.

“TÜRKİYE'NİN EN UYGUN ULAŞIMINI SUNUYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretlerinde insanı merkeze alan “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, “Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine ve eğitim yolculuklarına destek olmak için her alanda gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya’da. Öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025’in Ağustos ayından bu yana 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026’da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya’da sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

"TAM BİNİŞ ÜCRETİ 22.5 LİRA OLARAK UYGULANIYOR"

Konya’nın sadece öğrenci ulaşımında değil, tam biniş ücretlerinde de büyükşehirler arasında en uygun şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Altay, tam biniş ücretinin 22,5 lira olarak uygulandığını belirtti.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Başkan Altay, “Toplu ulaşımda hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. Amacımız; öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak. Konya, ulaşımda da örnek olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ULAŞIM FİYATLARINDAN MEMNUN!

Konya’da eğitim alan öğrenciler ise şehirdeki ulaşım ücretlerinin diğer büyükşehirlere kıyasla oldukça uygun olduğunu dile getirdi. Öğrenciler, otobüs ve tramvay hatları sayesinde şehrin her noktasına kolaylıkla ulaşabildiklerini ifade etti.

Konya'da öğrenci olmanın büyük avantaj sağladığını belirten gençler, şehrin öğrenci dostu yapısıyla eğitim hayatlarını daha rahat sürdürdüklerini söyledi.