FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılında da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya’da sunduklarını belirterek, gençlere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da!

Öğrenci ve gençlik şehri Konya, toplu ulaşımda sunduğu avantajlarla Türkiye genelinde öne çıkmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, 9 lira olarak uygulanan indirimli öğrenci ulaşım ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda bulunuyor.

“TÜRKİYE'NİN EN UYGUN ULAŞIMINI SUNUYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretlerinde insanı merkeze alan “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, “Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine ve eğitim yolculuklarına destek olmak için her alanda gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya’da. Öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025’in Ağustos ayından bu yana 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026’da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya’da sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya da! 1

"TAM BİNİŞ ÜCRETİ 22.5 LİRA OLARAK UYGULANIYOR"

Konya’nın sadece öğrenci ulaşımında değil, tam biniş ücretlerinde de büyükşehirler arasında en uygun şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Altay, tam biniş ücretinin 22,5 lira olarak uygulandığını belirtti.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Başkan Altay, “Toplu ulaşımda hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. Amacımız; öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak. Konya, ulaşımda da örnek olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ULAŞIM FİYATLARINDAN MEMNUN!

Konya’da eğitim alan öğrenciler ise şehirdeki ulaşım ücretlerinin diğer büyükşehirlere kıyasla oldukça uygun olduğunu dile getirdi. Öğrenciler, otobüs ve tramvay hatları sayesinde şehrin her noktasına kolaylıkla ulaşabildiklerini ifade etti.

Konya’da öğrenci olmanın büyük avantaj sağladığını belirten gençler, şehrin öğrenci dostu yapısıyla eğitim hayatlarını daha rahat sürdürdüklerini söyledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en büyük bankaları yeni isimle birleşiyor!Türkiye'nin en büyük bankaları yeni isimle birleşiyor!
'Kombide 1 derece azaltarak ısınma maliyetlerinde yüzde 6 tasarruf edebilirsiniz''Kombide 1 derece azaltarak ısınma maliyetlerinde yüzde 6 tasarruf edebilirsiniz'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uğur İbrahim Altay Konya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.