FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Bir süredir Türkiye'den en zengin iş insanı listesinde zirvede bulunan Murat Ülker, listenin güncellenmesinin ardından koltuğunu Hamdi Ulukaya'ya kaptırmıştı. Değişikliğin ardından Murat Ülker'den ilk açıklama geldi. Eşiyle yürüyüş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü iş insanının 3 kelimelik yanıtı dikkat çekti.

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt
Ufuk Dağ

Türkiye'nin en zenginler listesi konuşulmaya devam ediyor. Listede en tepede bir süredir Murat Ülker yer alıyordu. Zaman zaman çıkışlarıyla gündem olan Murat Ülker'den Türkiye'nin en zenginler listesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Türkiye nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker den 3 kelimelik yanıt 1

İLK KEZ KONUŞTU

Forbes, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en zenginler listesini güncellemişti. Listede en dikkat çeken değişiklik 2023'ten bu yana 1 numara olan Murat Ülker'in zirveyi Hamdi Ulukaya'ya bırakması oldu. Murat Ülker bu değişikliğin ardından ilk kez konuştu.

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

ISRARA DAYANAMADI

Eşiyle yürüyüş yaparken gazetecilere denk gelen Murat Ülker, konuşmak istemese de gazetecilerin ısrarına karşı koyamadı. Bir gazeteci Murat Ülker'e, "Türkiye'nin en zengin listesindeki yeriniz değişti. Bununla ilgili neler söylersiniz" sorusunu yöneltti.

3 KELİMELİK YANIT

Ülker bu soruya gülerek, "Elhamdülillah. Şükürler olsun." yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu
Murat Ülker’den şaşırtan çıkış: ‘Anamın evinde oturuyorum’ Murat Ülker’den şaşırtan çıkış: ‘Anamın evinde oturuyorum’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İlave bir madde' diyerek o borçlar için kısmi affı işaret etti 'Gecikme zammıyla birlikte silinmesi...''İlave bir madde' diyerek o borçlar için kısmi affı işaret etti 'Gecikme zammıyla birlikte silinmesi...'
CHP’li vekilden elektriğe ‘gizli zam’ iddiası! “45 milyon vatandaş etkilenecek”CHP’li vekilden elektriğe ‘gizli zam’ iddiası! “45 milyon vatandaş etkilenecek”

Anahtar Kelimeler:
Murat Ülker liste zengin Hamdi Ulukaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.