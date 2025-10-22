Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Türkiye'nin en zenginler listesi konuşulmaya devam ediyor. Listede en tepede bir süredir Murat Ülker yer alıyordu. Zaman zaman çıkışlarıyla gündem olan Murat Ülker'den Türkiye'nin en zenginler listesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

İLK KEZ KONUŞTU

Forbes, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en zenginler listesini güncellemişti. Listede en dikkat çeken değişiklik 2023'ten bu yana 1 numara olan Murat Ülker'in zirveyi Hamdi Ulukaya'ya bırakması oldu. Murat Ülker bu değişikliğin ardından ilk kez konuştu.

ISRARA DAYANAMADI

Eşiyle yürüyüş yaparken gazetecilere denk gelen Murat Ülker, konuşmak istemese de gazetecilerin ısrarına karşı koyamadı. Bir gazeteci Murat Ülker'e, "Türkiye'nin en zengin listesindeki yeriniz değişti. Bununla ilgili neler söylersiniz" sorusunu yöneltti.

3 KELİMELİK YANIT

Ülker bu soruya gülerek, "Elhamdülillah. Şükürler olsun." yanıtını verdi.