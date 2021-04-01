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Türkiye’nin ilk tescilli kenevir tohumu, "Vezir" ve "Narlı" oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 14:14 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli kenevir olma özelliğine sahip “Narlı" ve "Vezir” Türkiye’nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu oldu.

Türkiye’nin ilk tescilli kenevir tohumu, "Vezir" ve "Narlı" oldu!

2 yıl önce ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı ve Vezir adında kenevir tohumu çeşitlerinde tescil çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sonunda Türkiye’nin ilk ve yerli milli kenevir olma özelliği taşıyan Narlı ve Vezir kenevir tohumuna tescil belgesi verildi. Endüstriyel anlamda birçok farklı sektörde kullanılabilen bu tohumların uyuşturucu özelliği bulunmuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ KENEVİR TOHUMU: VEZİR VE NARLI

Tescil süreci hakkında bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizde kenevir tarımı uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu coğrafyaya kenevir gelmeden öncede kenevir tarımı yapılmaktaydı. Bizim ülke olarak tescilli kenevir çeşidimiz yoktu. Tüm özellikleri ortaya konmuş, adı olan özellikleri bilinen standart üretime uygun çeşit anlamına gelmektedir. Tarımda başlangıç tohumdur. O bakımdan tohumdaki standart ile başlamak istedik. 2013 yılında ülkemiz kenevir genetiklerinde güncel şartlara uygun, endüstriyel anlam taşıyan, uyuşturucu madde oranı olmayan çeşit üretebilir miyiz diye başlamış olduk. Çalışmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun’da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber başladık. Bu çalışma daha sonra TÜBİTAK tarafından desteklendi. Çalışmalarımızın ilk ürünü 2019 yılı Ocak ayında ara öğün olarak 2 adayımızı tescile sunmuş olduk. Tescil çalışmaları 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda 2 adayımız uygun bulundu ve isimlerini Vezir ve Narlı demek suretiyle tohumlarımızı tescil ettirmiş olduk" dedi.

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Başka amaçlar için kullanılabilecek kenevir adaylarının da olduğu söyleyen Prof. Dr. Selim Aytaç, "Elimizde ileri ki yıllarda değişik amaçlı uygun alabilecek örnekler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Yakın gelecekte başka amaçlar için kullanılabilecek olan ilaç amaçlı, gıda amaçlı olarak kullanılabilecek çeşitli adaylarımız da var. Yakın gelecekte bunlar için de başvuru yapacağız. OMÜ Kenevir Araştırma Enstitüsü’nün görevi sadece tohum tescil yapmak değil. Ancak birinci amacının bu olduğunu varsayarak başlamış olduk. Vezir ve Narlı adında çeşitlerimiz olduktan sonra önce Samsun sanayisi, sonra ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik AR-GE çalışmalarına girdik. Vezir ve Narlı ile gıda çalışmaları başlattık. Kenevir sütü, kenevir poğaçası gibi çalışmaları başlattık. Yakın zamanda keneviri ilaç olarak kullanabilme imkanlarında çalışacağız. Bizim burada 3 anabilim dalı var. Tarım ve ıslah, yem ve ilaç, sanayi ve pazarlamadır. Kenevirle ilgili bütün sektörlerle AR-GE ve üretim anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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