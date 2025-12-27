TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!

2026'ya günler kala TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Pazar günleri hizmet vermeyen TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü açık olacağını duyurdu.

PAZAR GÜNÜ DE HİZMET VERECEK!

28 Aralık Pazar 2025 günü hizmet vereceğini paylaşan TÜVTÜRK, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek”



TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar yeni yıl önceci istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Peki, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 2026 muayene ücreti ne kadar olacak?