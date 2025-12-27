FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!

Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli olan TÜVTÜRK, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir karar aldı. TÜVTÜRK, yeni yıl öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Türkiye genelindeki tüm TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları hizmet vereceğini duyurdu. Peki TÜVTÜRK'te araç muayenesi ne kadar? İşte detaylar...

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Ezgi Sivritepe

2026'ya günler kala TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Pazar günleri hizmet vermeyen TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü açık olacağını duyurdu.

TÜVTÜRK ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! 1

PAZAR GÜNÜ DE HİZMET VERECEK!

28 Aralık Pazar 2025 günü hizmet vereceğini paylaşan TÜVTÜRK, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek”
TÜVTÜRK ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! 2

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar yeni yıl önceci istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Peki, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 2026 muayene ücreti ne kadar olacak?

TÜVTÜRK ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! 3

  • Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL
  • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL
  • Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin menşeli bazı yassı çelik ürünleri ithalatına damping önlemi uygulanacakÇin menşeli bazı yassı çelik ürünleri ithalatına damping önlemi uygulanacak
Bakanlıktan o şirketine faaliyetine men kararıBakanlıktan o şirketine faaliyetine men kararı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk araç muayenesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.