Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde powerbank ve bataryalar için yeni dönem başladı. Lufthansa, artan batarya kaynaklı yangın riskleri nedeniyle yolcuların kabinde elektronik cihazlarını şarj etmesini ve baş üstü dolaplara powerbank koymasını yasakladı.

BAŞ ÜSTÜ DOLAPLARA KONMASI KESİNLİKLE YASAK!

Yeni kurallara göre yolcular, uçak içi eğlence sistemleri üzerinden elektronik cihazlarını artık şarj edemeyecek ve powerbank ile cep telefonu, tablet gibi cihazların şarj edilmesi yasaklanacak. Powerbank’ler sadece yolcunun üzerinde veya koltuk altındaki el bagajında taşınabilecek; baş üstü dolaplara konması kesinlikle yasak.

BATARYA KAPASİTESİ SINIRLANDI!

Azami 100 Wh (27.000 mAh) üzerindeki cihazlar için havayolu onayı gerekiyor, aksi takdirde el konulup imha edilecek. Ayrıca her yolcu en fazla iki powerbank taşıyabilecek.

Lufthansa sözcüsü, uygulamanın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve grup havayolları Swiss, Eurowings, Austrian Airlines gibi tüm bağlı şirketlerde geçerli olduğunu belirtti.

Sıkı önlemler, Ocak 2025’te Air Busan’a ait bir uçakta baş üstü dolabındaki powerbank’in neden olduğu yangında 27 kişinin yaralanması sonrası gündeme gelmişti. Olay, batarya kaynaklı risklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.