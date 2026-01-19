FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde powerbank ve taşınabilir bataryalarla ilgili kurallar sıkılaşıyor. Artan batarya kaynaklı yangınlar sonrası 'powerbank’lerin uçuş sırasında kullanımını kısıtlayan ve taşınma koşullarını sıkılaştıran yeni kabin kurallarını uygulamaya alındı.

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi
Cansu Akalp

Uçak kabinlerinde powerbank ve bataryalar için yeni dönem başladı. Lufthansa, artan batarya kaynaklı yangın riskleri nedeniyle yolcuların kabinde elektronik cihazlarını şarj etmesini ve baş üstü dolaplara powerbank koymasını yasakladı.

BAŞ ÜSTÜ DOLAPLARA KONMASI KESİNLİKLE YASAK!

Yeni kurallara göre yolcular, uçak içi eğlence sistemleri üzerinden elektronik cihazlarını artık şarj edemeyecek ve powerbank ile cep telefonu, tablet gibi cihazların şarj edilmesi yasaklanacak. Powerbank’ler sadece yolcunun üzerinde veya koltuk altındaki el bagajında taşınabilecek; baş üstü dolaplara konması kesinlikle yasak.

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi 1

BATARYA KAPASİTESİ SINIRLANDI!

Azami 100 Wh (27.000 mAh) üzerindeki cihazlar için havayolu onayı gerekiyor, aksi takdirde el konulup imha edilecek. Ayrıca her yolcu en fazla iki powerbank taşıyabilecek.

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi 2

Lufthansa sözcüsü, uygulamanın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve grup havayolları Swiss, Eurowings, Austrian Airlines gibi tüm bağlı şirketlerde geçerli olduğunu belirtti.

Sıkı önlemler, Ocak 2025’te Air Busan’a ait bir uçakta baş üstü dolabındaki powerbank’in neden olduğu yangında 27 kişinin yaralanması sonrası gündeme gelmişti. Olay, batarya kaynaklı risklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatırımcıya en çok kazandıran il belli oldu! 5 yılda 13 kat arttıYatırımcıya en çok kazandıran il belli oldu! 5 yılda 13 kat arttı
19 Ocak Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları19 Ocak Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uçak batarya kabin boy valiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.