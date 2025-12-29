FİNANS

Ucuz diye akın akın geldiler, kuyruk oldu 'Normalde bu kadar yoğun değil'

Yılbaşı alışverişi için Edirne'yi tercih eden Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan vatandaşlarının, Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı sebebiyle alışveriş tercihini Edirne'den yana kullandığı öğrenildi. Edirne'de alışveriş yapan bir kişi "Normalde bu kadar yoğun olmuyor" ifadelerini kullandı.

Komşu ülke Bulgaristan'dan yılbaşı öncesi Edirne'ye gelen çok sayıda vatandaş, yeni yıl alışverişlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Alışveriş hareketliliğiyle günlerdir canlılık yaşanan kentte, dönüşlerin artmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'ın Haskovo ilinde bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Yılbaşı tatili ve Bulgaristan'daki resmi tatiller nedeniyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları gözlendi.

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş tercihini Edirne'den yana kullandığı öğrenildi.

"NORMALDE BU KADAR YOĞUN OLMUYOR"

Edirne'de alışveriş yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" dedi.

"YILBAŞI İÇİN EDİRNE'DE ALIŞVERİŞ YAPTIK"

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

